Chiny wydrukują w 3D tamę wysoką na 180 metrów

Chiny użyją drukarek 3D do zbudowania tamy

Możliwości drukowania w 3D rosną z roku na rok. Już dwa lata temu donosiliśmy o tym, że firma S-Squared 3D Printers w ciągu zaledwie 12 godzin wydrukowała w 3D dom o powierzchni 46 metrów kwadratowych. Dosłownie kilka dni później Polacy ze startupu REbuild pochwalili się, że użyli drukarki 3D, aby wydrukować betonowy mini domek o powierzchni 7 metrów kwadratowych. Znacie takie powiedzenie, że "jeżeli zrobisz coś doskonale, to znajdzie się Azjata, który zrobi to jeszcze lepiej"? Chiny chcą wykorzystać technologię 3D, aby wydrukować wysoką na 180 metrów tamę.Domowe drukarki 3D mocno różnią się od urządzeń wykorzystywanych w przemyśle. Domyślacie się zapewne, że wysoka na 180 metrów tama na Wyżynie Tybetańskiej powstanie przy zastosowaniu możliwości sprzętu z drugiej grupy. Konstrukcja ma pomóc pozyskiwać 5 miliardów kWh elektryczności rocznie.Projekt wywodzi się z laboratorium hydrotechniki i inżynierii na Uniwersytecie Tsinghua jeszcze 10 lat temu. Jego założeniem było zbudowanie największej drukarki 3D na świecie, nieporównywalnie większej od tych, z których korzysta się do drukowania domów. Podobnie jak w przypadku druku 3D na poziomie konsumenckim, tama o wysokości 180 metrów byłaby budowana warstwa po warstwie w bardzo precyzyjny i systematyczny sposób.