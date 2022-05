Chińczycy przygotowują się do misji Tianwen 2. Odwiedzą jedną z asteroid

Start już w 2025 roku.



Chińczycy planują rozpocząć swoją drugą w historii misję związaną z eksploracją głębokiej przestrzeni kosmicznej. I to już w 2025 roku. Chińska Telewizja Centralna za Zhanga Rongqiao (projektanta misji Tianwen 1) donosi, iż sonda asteroidalna Tianwen 2 weszła obecnie w fazę rozwoju technicznego.



W swojej wypowiedzi Zhang zwrócił uwagę, iż Tianwen 2 i jej komponenty przechodzą obecnie wszechstronne testy. Chińczycy oczekują, że sondę uda się wystrzelić w kosmos na przestrzeni najbliższych trzech lat.



Tianwen 2 - co zbada?



Tianwen 1 to misja, która była wielkim krokiem milowym dla Chin - Państwu Środka udało się wylądować na innej planecie. Dalsze działania będą znacznie trudniejsze. Misja Tianwen 2, która będzie trwała około 10 lat zakłada zbliżenie się do asteroidy Kamo’oalewa. W ramach operacji “touch and go”, Tianwen 2 ma dotknąć powierzchni planetoidy i pobrać z niej odpowiednią ilość próbek.













Do swojej operacji Tianwen 2 wykorzysta zupełnie nowe metody pozwalające na zakotwiczenie na planetoidzie oraz “przymocowanie się” do jej powierzchni. Wszystko to stanie się przy pomocy czterech robotycznych ramion ze specjalnie zaprojektowanymi wiertłami.



Chińczycy chcą, aby sonda Tianwen 2 po dwóch latach od wystrzelenia powróciła na Ziemię zrzucając swój bezcenny ładunek. Po uwolnieniu kapsuły, Tianwen 2 wykorzysta ziemską grawitację, aby skierować się w kierunku innego obiektu.



Koncepcji misji Tianwen 2 zmienia się cały czas, wraz z czasem. Pierwszy pomysł Chińczyków został zaprezentowany prawie dziesięć lat temu. Po misji Tianwen 2, Państwo Środka będzie chciało wysłać w przestrzeń kosmiczną Tianwen 3 - w okolicach 2028 roku.Ta sonda z kolei będzie odpowiedzialna za zebranie próbek z Marsa oraz bezpieczny powrót na naszą planetę.