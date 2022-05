Polacy kochają BLIK-a. Najnowsze statystyki nie kłamią

Też korzystacie?

Statystyki BLIK za 1 kwartał 2022 roku

"Użytkownicy BLIKA po raz kolejny udowodnili, że płatności mobilne BLIK są dla nich wygodnym i intuicyjnym sposobem płacenia za zakupy w sieci. Od czwartego kwartału 2018 roku BLIK konsekwentnie zwiększa w tym kanale dystans do kart. Zgodnie z danymi udostępnionymi przez Narodowy Bank Polski – na koniec grudnia 2021 r., liczba transakcji BLIKIEM była wyższa od liczby transakcji kartami aż o 230 proc. Biorąc pod uwagę jego główne zalety, czyli szybkość i bezpieczeństwo, jesteśmy przekonani, że ta tendencja wzrostowa będzie się utrzymywać także w kolejnych kwartałach"

Przelewy na telefon coraz popularniejsze

"Dzięki BLIKOWI użytkownicy mogą rozliczać się natychmiastowo pomiędzy różnymi bankami – już 14 podmiotów oferuje tę niezwykle przydatną na co dzień usługę. Warto dodać, że niedawno do tego grona dołączył bank BNP Paribas Polska. To ważny i długo wyczekiwany przez jego klientów moment"

BLIK dla obywateli Ukrainy

Blik jest polskim systemem płatności mobilnych, uruchomionym 9 lutego 2015 przez sześć polskich banków. Liczba transakcji BLIK z roku na rok lawinowo rośnie i nikogo nie powinno to dziwić. Polacy pokochali dokonywanie bezgotówkowych płatności w sklepach stacjonarnych i internetowych za pomocą smartfonów, a także wygodne wpłacanie i wypłacanie gotówki w bankomatach, czy wykonywanie przelewów na numery telefonów. Znajduje to odzwierciedlenie w najnowszych wynikach opublikowanych przez BLIK.Dacie wiarę, że w kraju zamieszkiwanym przez ok. 37 milionów mieszkańców, w okresie od stycznia do marca 2022 roku, użytkownicy BLIK-a zrealizowali blisko 250 milionów transakcji? Imponujące, ale jeszcze bardziej imponująca jest wartość transakcji określana na 32,6 miliardów złotych. Ten ruch wygenerowało 10,5 miliona użytkowników.Polacy coraz chętniej korzystają z przelewów na telefon BLIK oraz płatności w terminalach POS - wzrosty wynoszą odpowiednio 136 i 173 procent dok do roku.Według najnowszych danych już około 63,2 procenta wszystkich operacji w polskim Internecie dokonywanych jest właśnie za pomocą BLIK-a. Od stycznia do marca Polacy płacili nim w sieci 156,3 mln razy, czyli o 38 procent częściej niż rok wcześniej. Wartość transakcji wzrosła z 12,8 mld do 18,8 mld. Efekt inflacji i wzrostu cen? Z pewnością, ale nie tylko. Średnia wartość zakupu online w 1 kw. 2022 roku wynosiła 120 złotych.- powiedział Dariusz Mazurkiewicz, prezes Polskiego Standardu Płatności, operatora BLIK-a.Sam z nich korzystam i nie dziwię się, że ich popularność rośnie. W pierwszym kwartale tego roku stanowiły 18 procent wszystkich transakcji, co oznacza wzrost aż o 5,6 p.p. w ujęciu rokrocznym. Wartość tych płatności to aż 5,1 mld złotych.– dodaje Dariusz MazurkiewiczObywatele Ukrainy, którzy po 24 lutego 2022 roku przekroczyli polską granicę, otrzymali możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe. W Polsce mogą je odebrać szybko i bezpiecznie m.in. za pomocą czeków BLIK.Źródło: BLIK