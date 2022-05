US Air Force przetestowało pocisk hipersoniczny. Poleciał z ogromną prędkością

Do trzech razy sztuka.

Amerykanie mogą się cieszyć, że wszystko poszło zgodnie z planem - wojsko USA po raz pierwszy próbowało przetestować ARRW już w lipcu 2021 roku, ale sama rakieta nie oddzieliła się od skrzydła samolotu. Teraz już się udało.









Siły Powietrzne USA informują, iż ARRW po odłączeniu się od skrzydła samolotu B-52H włączyła swoje płetwy i osiągnęłą prędkość hipersoniczną, przekraczającą prędkość dźwięku prawie pięciokrotnie (Mach 5). To naprawdę duży sukces, ale jeszcze większym będzie przetestowanie pocisku w realnych warunkach bojowych. Siły Powietrzne chcą sprawdzić ARRW w praktyce, a to… na pewno nie będzie tanie.





We wniosku budżetowym, do którego dotarł serwis The Drive, koszt pojedynczego pocisku AGM-183A wynosi około 46,6 miliona dolarów. Siły Powietrzne USA tłumaczą się tym, iż będzie to prototyp, a finalna cena konstrukcji będzie znacznie niższa. No cóż, pozostaje nam tylko w to uwierzyć.