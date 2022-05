Starlinki przelecą nad Polska 17 maja. Obserwuj kosmiczny pociąg Elona Muska

Przelot Starlink - 17 maja 2022 roku

Jesteś fanem technologii, kosmosu i astronomii? Nie przegap dzisiejszego przelotu Starlinków nazywanych też "kosmicznym pociągiem".Jeżeli w ostatnich dniach spojrzałeś w niebo, a na nim pojawił się jasny sznur to spokojnie, nie jest to niszczycielska kometa rodem z filmu "Nie patrz w górę". 15 maja ok. godziny 21:40 na polskim niebie mogliśmy obserwować satelity Starlink odpowiedzialne za dostarczanie szybkiego, bezprzewodowego Internetu w wielu miejscach na świecie. Mało tego, Dzień wcześniej (sobota, 14 maja 2022 roku) mogliśmy obserwować przelot rakiety Falcon 9 , która wystartowała z Florydy, aby dostarczyć na orbitę kolejne 53 satelity Starlink.Dziś niebo jest nieco bardziej zachmurzone niż w miniony weekend, ale mimo to, są szanse na obserwacje Starlinków.Satelity pojawią się na niebiei przelecą w kierunku południowo-wschodnim. Czas trwania wyniesie ok. 330 sekund. Jeżeli pogoda dopisze, będzie co podziwiać.Zagorzałym fanom obserwacji nocnego nieba polecamy darmowy, astronomiczny program komputerowy na licencji GPL - Stellarium . Oferuje on realistyczne niebo 3D, podstawowy katalog obejmuje ponad 600 000 gwiazd.Źródło: Nocne Niebo