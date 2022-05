Pentagon testuje technologie mikrofal przeciwko dronom

Jak to ma działać?

Specjalna jednostka Pentagonu do spraw przeciwdziałania małym bezzałogowym statkom powietrznym zakończyła demonstrację technologii mikrofal o dużej mocy. Ta ma być zdolna do zlikwidowania wielu dronów jednocześnie. Urzędnicy wojskowi kierujący opisywanymi testami przekazali, iż dostawcy technologii mikrofal o wysokiej mocy byli w stanie “zestrzelić” dwa drony jednocześnie.To obiecujący krok w rozwoju jeszcze mocniejszego systemu obronnego.Pentagon od dawna informuje o wzrastającym zagrożeniu ze strony bezzałogowych, latających statków powietrznych. Wojsko USA przeprowadziło już trzy demonstracje technologii pozwalającej na zestrzelenie dronów. Za dostarczenie rozwiązań odpowiadały takie marki, jak Raytheon Technologies, Epirus czy Leonardo DRS. Każda z marek pokazała naziemny system przeciwlotniczy korzystający z mikrofal o dużej mocy.

Tego typu systemu są obecnie definiowane jako rozwiązanie wykorzystujące skupione impulsy elektromagnetyczne o zasięgu wystarczającym do zniszczenia dronów w powietrzu. Inżynierowie sprawdzają również, jak dokładnie radzi sobie sprzęt z automatycznym dostosowywaniem mocy fali elektromagnetycznej do wielkości samego drona. Amerykanie chcą, aby w przyszłości ich technologia była w stanie samodzielnie identyfikować zagrożenie i dopasowywać do niego działania obronne.fot. Unsplash.comObecnie Pentagon zapoznaje się z dokumentacją dostarczoną przez partnerów. Później nastąpi analiza samej architektury związanej z działaniem stacji naziemnych oraz ich komunikacją z innymi elementami infrastruktury wojskowej. Finalnie Pentagon podpisze kontrakt z wybranymi dostawcami - na ten moment niestety nie poznaliśmy większej ilości szczegółów w tej sprawie.Wygląda jednak na to, że wojsko USA znajduje się na końcowym etapie projektowania koncepcji oraz możliwości naziemnych stacji anty-dronowych. Wykorzystanie mikrofali o dużej mocy nie jest nowym pomysłem. Warto wspomnieć tu chociażby o US Navy, która rozwija systemy laserowe pozwalające na eliminację obiektów latających w czasie rzeczywistym.Wygląd stacji przeciw dronom i jej cenę poznamy zapewne dopiero w nadchodzących miesiącach.Źródło: IE