Rosyjskie czołgi wykorzystują układy z pralek i lodówek. Wszystko przez sankcje

Kolejny dowód na skuteczność sankcji.

T-90M model 2017. | Źródło: Facebook

Odpowiedzią Rosji na takie sankcje jest legalizacja przestępstw

Raimondo powiedziała, że eksport technologii ze Stanów Zjednoczonych do Rosji spadł o prawie 70 procent, odkąd Rosja rozpoczęła swoją inwazję w Ukrainie pod koniec lutego. Rzecznik amerykańskiego departamentu handlu Robyn Patterson powiedział, że amerykańskie dostawy komponentów do Rosji spadły w ciągu ostatniego roku aż o 85 procent. Raimondo dodała, że ukraińskie ustalenia dowodzą, że sankcje realnie zmniejszają skuteczność wojsk Federacji Rosyjskiej.Sprzedaż swoich układów do Rosji zawiesiły między innymi Intel, AMD, TSMC i NVIDIA . Rosja w odpowiedzi postanowiła zalegalizować nielegalny import elektroniki oraz innych towarów, których niedobór już jest lub będzie odczuwalny w niedalekiej przyszłości.Rosja zapowiedziała, że chce do 2030 roku uruchomić produkcję własnych czipów, wykorzystując do tego archaiczny już proces technologiczny 28 nm. Eksperci twierdzą, że Chińczycy skupują na potęgę sprzęt niezbędny do ich produkcji, co efektywnie uniemożliwi Rosji realizację tego celu.Źródło: Senate.gov , Techspot