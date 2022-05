Kapsuła do umierania już w Polsce. Czy technologia zmierza w dobrą stronę?

Ma budzić kontrowersje.



Z końcem grudnia świat obiegła informacja o specjalnej kapsule do eutanazji została o nazwie



Kapsuła do samobójstw w Polsce

Sarco Pod przechodzi ostatnie testy w Holandii. Jeżeli zaliczy je pomyślnie, zostanie przetransportowany do Szwajcarii, gdzie rozpocznie swoje działanie. Tamtejszy rząd pozwolił z niej korzystać osobom nieuleczalnie chorym.



Z końcem grudnia świat obiegła informacja o specjalnej kapsule do eutanazji została o nazwie Sarco Pod . Maszyna do samobójstw wywołała mieszane uczucia wśród internautów. Sarco Pod trafił właśnie do Polski, ale nie będzie można go używać. Obecność nietypowego sprzętu związana jest z premierą sztuki "Prawo wyboru", jaka odbędzie się w poznańskim Teatrze Narodowym.Sarco Pod przechodzi ostatnie testy w Holandii. Jeżeli zaliczy je pomyślnie, zostanie przetransportowany do Szwajcarii, gdzie rozpocznie swoje działanie. Tamtejszy rząd pozwolił z niej korzystać osobom nieuleczalnie chorym.





"Prace nad Sarco posuwają się naprzód, ale wolniej niż się spodziewaliśmy, ponieważ musieliśmy dokonać pewnych zmian w konstrukcji generatora. Mimo to nasz nowy główny inżynier twierdzi, że projekt będzie gotowy do prób jeszcze w tym miesiącu" — powiedział w rozmowie z serwisem Medonet dr Philip Nitschke, autor projektu.



Sarco Pod w Polsce stanął już w foyer Dużej Sceny w Teatrze Narodowym w Poznaniu. Agnieszka Maciaszek z Teatru Nowego wyraża nadzieję, że ustawienie kapsuły w tym miejscu ma pomóc rozpocząć debatę na temat prawa wyboru oraz zasadności powstawania takich urządzeń.



Jak działa kapsułą do samobójstw Sarco Pod?

Maszynę Sarco od wewnątrz obsługuje osoba poddająca się eutanazji. Kapsuła zaczyna wypełniać się azotem, co powoduje obniżenie w niej poziomu tlenu do poziomu poniżej krytycznego. Proces uśmiercania "pasażera" trwa mniej niż minutę, a śmierć następuje w wyniku niedotlenienia i hipokapnii, co ma na celu zapewnienie umierającemu względnie spokojnej i bezbolesnej śmierci.



Źródło: Exit International— powiedział w rozmowie z serwisem Medonet dr Philip Nitschke, autor projektu.Sarco Pod w Polsce stanął już w foyer Dużej Sceny w Teatrze Narodowym w Poznaniu. Agnieszka Maciaszek z Teatru Nowego wyraża nadzieję, że ustawienie kapsuły w tym miejscu ma pomóc rozpocząć debatę na temat prawa wyboru oraz zasadności powstawania takich urządzeń.Maszynę Sarco od wewnątrz obsługuje osoba poddająca się eutanazji. Kapsuła zaczyna wypełniać się azotem, co powoduje obniżenie w niej poziomu tlenu do poziomu poniżej krytycznego. Proces uśmiercania "pasażera" trwa mniej niż minutę, a śmierć następuje w wyniku niedotlenienia i hipokapnii, co ma na celu zapewnienie umierającemu względnie spokojnej i bezbolesnej śmierci.