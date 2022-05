Nad Polską przeleci rakieta Falcon 9. O której godzinie i jak ją obserwować?

W sobotę nad Polską przeleci rakieta Falcon 9

Przelot Starlinków nad Polską już w niedzielę

"satelity Starlink tworzące zbitą formację, często nazywane kosmicznym pociągiem, przelecą nad Polską z zachodu na wschód wysoko na niebie. Przelot rozpocznie się o 21:40, a w cień Ziemi wejdzie o 21:45. W towarzystwie Starlinków przeleci również Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. ISS pojawi się na niebie na południowym zachodzie o 21:45 i przeleci na wschód. Będzie chwilą, że jednocześnie na niebie będą nowe Starlinki i ISS"

Wielokrotnie już pisaliśmy o przelocie "kosmicznego pociągu" Starlink nad Polską . Satelity odpowiedzialne za dostarczanie szybkiej łączności internetowej było można obserwować całkiem niedawno bo 1 maja.Teraz szykuje się nie lada gratka dla miłośników obserwacji nocnego nieba. Czym jest ów rarytas? To nowoczesna rakieta, która wystartuje z Florydy, aby dostarczyć na orbitę kolejne 53 satelity Starlink.Jak donosi Zbyszek z kanału Nocne Niebo,nad Polską przeleci rakieta Falcon 9. Co ważne, będzie można ją obserwować z każdego miejsca w kraju patrząc w kierunku zachodnim, południowo zachodnim.W jakich okolicznościach Falcon 9 przeleci nad Polską? 20 minut wcześniej zaprojektowana i wyprodukowana przez amerykańską firmę SpaceX rakieta wystartuje z Florydy. Same Starlinki również powinny zagościć na naszym niebem, ale dopiero w niedzielę (15.05) ok. 21:40. Żeby tego było mało, to jeszcze dziś zobaczymy na niebie Międzynarodową Stację Kosmiczną - przelot o 22:33.Jeżeli jesteście ciekawi, jak wygląda start Falcon 9, koniecznie zobaczcie poniższe wideo.Kolejną ciekawostką w ten weekend jest przelot 53 Starlinków nad polskim niebem. Maszyny będzie można obserwować w niedzielę 15 maja ok. godziny 21:40.Jak czytamy na nocneniebo.pl: