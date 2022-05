Asystenci drogowi oblali prawo jazdy. Niepokojące wyniki egzaminu

Autonomia jazdy? Jeszcze nie czas.

Systemy autonomicznej jazdy stosowane w samochodach radzą sobie z powierzanym im zadaniem ze zmiennym szczęściem. Z jednej strony po drogach na całym świecie poruszaj się miliony wykorzystujących je samochodów, a o wypadkach i kolizjach słyszymy niezmiernie rzadko. Z drugiej wystarczy jeden tylko spektakularny wypadek, aby wrócił temat tego, czy ludzkość jest gotowa na nie już teraz. Najnowsze badanie sugeruje, że... raczej nie.W testach przeprowadzonych przez amerykańską agencję AAA wzięły udział samochody produkowane przez firmy Tesla, Hyundai i Subaru. Wszystkie poradziły sobie źle z postanowionymi przed nimi zadaniami, choć należy uczciwie przyznać, że pojazd firmy należącej do Elona Muska wypadł spośród nich najlepiej. Samochody Hyundai Santa Fe (2021), Subaru Forester (2021) oraz Tesla Model 3 (2020) w obrębie każdego z trzech zadań testowano pięciokrotnie.Zacznijmy od czegoś pozytywnego. Każde z aut wykryło wolno poruszającą się atrapę pojazdu poruszającą się w tym samym kierunku, co pojazd testowy. Podczas każdej z prób wszystkie auta aktywowały hamulce i dopasowywały swoją prędkość do atrapy, aby uniknąć zderzenia. Pojazdy były również w stanie odpowiednio zareagować w przypadku rowerzysty. Potem było już tylko gorzej.Gdy atrapa pojazdu została umieszczona na tym samym pasie, aby zasymulować zderzenie czołowe, spowodowane przez osłabionego lub rozproszonego kierowcę, pojazdy testowe uderzały w niego za każdym razem. Prędkość pojazdu testowego i symulowanego pojazdu nadjeżdżającego wynosiła odpowiednio 40 kilometrów na godzinę i 24 kilometrów na godzinę – znacznie niż zazwyczaj ma to miejsce w świecie rzeczywistym. Hyundai i Subaru nie próbowały nawet użyć hamulców (!), a Tesla każdorazowo z nich skorzystała, jednak zderzała się z manekinem ze średnią prędkością 3 kilometrów na godzinę.Greg Brannon, dyrektor ds. inżynierii motoryzacyjnej w AAA, powiedział, że ich testy pokazują, że nierówna praca asystentów jest normą, a nie wyjątkiem.Rada AAA dla producentów samochodów jest prosta: powinni oni się wsłuchać w głosy konsumentów i ulepszać obecnie dostępne systemy, zanim sięgną po systemy jazdy autonomicznej.– podsumował Brannon.Źródło: Reuters