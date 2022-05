Stany Zjednoczone rozwijają system obrony przed bronią naddźwiękową

Projekt wchodzi w nową fazę.



Stany Zjednoczone od jakiegoś czasu rozwijają program, który zakłada stworzenie systemu obrony pozwalającego na szybkie i skuteczne strącanie pocisków naddźwiękowych.



Inicjatywa nazwana “Glide Breaker” ma na celu przeciwdziałać broni mknącej przez górne warstwy atmosfery z prędkością co najmniej Mach 5. DARPA poinformowała, iż rozpoczyna drugą fazę programu w ramach której będzie chciała przeprowadzić testy w tunelu aerodynamicznym oraz w locie.



DARPA chce zabezpieczyć amerykańskie niebo



Głównym celem drugiej fazy projektu Glide Breaker jest dalsze rozwijanie systemu kontroli kierunku i położenia (DACS), który umożliwi pojazdowi przechwytującemu skuteczne namierzenie lecących pocisków.





fot. Lockheed Martin

W pierwszej fazie programu uczestniczyły takie firmy, jak m.in Northrop Grumman (w ramach kontraktu wartego 13 mln dolarów) oraz Aerojet Rocketdyne (w ramach kontraktu wartego 12 mln dolarów). “W pierwszej fazie programu Glide Breaker zaprezentowano dwa prototypy DACS zdolne do osiągnięcia odpowiedniego celu wydajnościowego. Są one obecnie produkowane i szeroko testowane” - przekazała DARPA. Glide Breaker jest zaledwie jednym z kilku programów DARPA, które skupione są wokół broni hipersonicznej.Agencja ogłosiła niedawno, że prototyp pocisku hipersonicznego firmy Lockheed Martin był w stanie z powodzeniem utrzymać prędkość lotu na poziomie pięciokrotnej prędkości dźwięku. Oprócz Amerykanów, swoje programy hipersoniczne na poważnie traktują również Chińczycy i Rosjanie. Każdy z tych krajów chce posiadać rozwiązania, które umożilwią przenoszenie szybkiej broni, trudnej do zestrzelenia przez konwencjonalne systemy obrony.