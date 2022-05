Inicjatywa OPPO dla innowatorów. Można zdobyć nawet 200 000 zł

Firma OPPO ruszyła z Akceleratorem Innowacji Instytutu Badawczego OPPO, który skierowany jest do profesjonalistów z branży technologicznej. W programie zostanie przyznanych 10 grantów w wysokości około 46 tys. dolarów każdy. Ponadto, wszyscy zwycięzcy otrzymają wparcie techniczne, możliwość finansowania projektu oraz promocji zaproponowanych rozwiązań. Akcelerator Innowacji jest organizowany przez Instytut Badawczy OPPO oraz partnera strategicznego Microsoft for Startups.



OPPO prowadzi nabór zgłoszeń w dwóch kategoriach: Accessible Technology oraz Digital Health. Projekty mogą być składane przez zespoły technologiczne lub osoby indywidualne. Maksymalnie dziesięciu wnioskom zostaną przyznane nagrody w wysokości 46 000 dolarów, czyli około 200 000 zł każdy oraz dalsze wsparcie.



OPPO wspiera innowatorów

Zgłoszenia do programu OPPO Innovation Accelerator będą trwać do 30 czerwca 2022 roku. Po trzech miesiącach zostaną wybrani zwycięzcy na podstawie wstępnych ocen i pokazów w trakcie etapu Demo Day. Każdemu zwycięskiemu zespołowi lub osobie indywidualnej OPPO zapewni poszczególne świadczenia:







· możliwość współpracy i finansowania,

· komercjalizacja innowacyjnych projektów poprzez integrację z produktami OPPO,

· promocja zwycięskich rozwiązań na wydarzeniach technologicznych,

· wsparcie techniczne ze strony zespołu badawczo-rozwojowego OPPO, w tym możliwość zaprezentowania pomysłów ekspertom z branży.



OPPO do specjalnej Komisji Sędziowskiej zaprosiło ekspertów, pracowników akademickich oraz specjalistów w dziedzinie technologii i innowacji. Członkowie komisji ocenią projekty w czterech kryteriach: Wykonalność, Innowacyjność i Oryginalność, Wartość dla społeczeństwa oraz Potencjał Długoterminowy.



OPPO ustanowiło również oddzielną nagrodę za referencje dotyczące projektu, aby zachęcić społeczeństwo do zgłaszania innowacyjnych rozwiązań do rozpatrzenia przez Komitet Sędziowski Akceleratora Innowacji. Osoby z zewnątrz mogą zgłaszać referencje za pośrednictwem strony internetowej OPPO na etapie składania wniosków. Nagrody zostaną przyznane za każdy udany projekt, który przejdzie etap oceny wstępnej, czas weryfikacji Demo Day oraz etap finalny.



Aby złożyć wniosek oraz dowiedzieć się więcej o projekcie należy odwiedzić stronę



Ponadto OPPO planuje trzy prezentacje w formie roadshows w Hyderabad w Indiach, Tel Avivie w Izraelu oraz w Stanach Zjednoczonych.



Marka zamierza przekształcić Akcelerator Innowacji w długoterminową platformę, która będzie przyciągać do siebie specjalistów z projektami technologicznymi o wysokim potencjale rozwojowym.



