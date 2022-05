"Lepszy" Teleskop Hubble’a. Chińczycy wystrzelą go w 2023 roku

To ambitny, kosmiczny projekt.



Pierwszy, flagowy chiński teleskop zostanie wystrzelony w kosmos już w 2023 roku. Konstrukcja ma dostarczyć ludzkości nowej wiedzy na temat odległych galaktyk, ciemnej materii oraz przeszłych i przyszłych zmian we Wszechświecie.



Chińczycy pochwalili się, że ich sprzęt będzie znacząco przewyższał możliwościami Teleskop Hubble’a. I to… dobrze. Bowiem wysłużonemu Hubble’owi faktycznie przydałaby się już jakaś pomoc.



Teleskop Xuntian - co będzie potrafił?



Chiński Kosmiczny Teleskop Badawczy znany również pod nazwą Xuntian (która oznacza w wolnym tłumaczeniu “badanie nieba”), będzie służył jako obserwatorium optyczne do przeprowadzania badań konkretnych fragmentów kosmosu. Xuntian będzie również odpowiedzialny za mapowanie nieba.





Cały teleskop będzie posiadał wielkość zbliżoną do przeciętnego autobusu - jego długość według Chińczyków ma odpowiadać trzypiętrowemu budynkowi. Apertura teleskopu wyniesie dwa metry, czyli będzie nieco mniejsza od Teleskopu Hubble’a. Amerykański teleskop będzie przegrywał z Xuntianem w kwestii pola widzenia - u Chińczyków będzie ono 350 razy większe.Chiński Kosmiczny Teleskop Badawczy będący w trakcie budowy posiada konstrukcję anastygmatyczną, z trzema zwierciadłami, co ma finalnie pozwolić na uzyskanie doskonałej jakości obrazu w dużym polu widzenia. Tak przynajmniej na ten moment twierdzą chińscy naukowcy.“Oczami” Xuntiana będzie pięć instrumentów - w tym główna kamera przeglądowa. Pozostałe cztery z instrumentów, to konstrukcje przeznaczone do obserwacji pojedynczych obiektów lub małych obszarów. Chińczycy chcą dzięki nim szybko “łapać” zdjęcia planetoid, komet i galaktyk. Xuntian będzie również w stanie przyjrzeć się bliżej egzoplanetom.

fot. Alejandro Luengo - Unsplash.com

Konkurencja jest dobra





Co ciekawe, początkowo chińscy naukowcy chcieli, aby Xuntian był zaczepiony bezpośrednio na stacji kosmicznej Tiangong, jednak taka decyzja mogłaby rodzić sporo problemów. Wśród nich można wymienić między innymi wibracje, zanieczyszczenia oraz utrudnienia w polu widzenia generowane przez samą stację kosmiczną. Ambitny projekt zakłada, że latanie teleskopu po tej samej orbicie, co stacja kosmiczna sprawi, że obie konstrukcje nie będą sobie przeszkadzać podczas codziennych operacji.Finalnie Chińczycy chcą posiadać możliwość dokowania teleskopu Xuntian do swojej stacji kosmicznej w celu przeprowadzenia operacji serwisowych, uzupełnienia paliwa lub prac kalibracyjnych. Taka idea robi wrażenie.Czy Xuntian będzie lepszy od Hubble’a? To na pewno - i to w wielu aspektach. Nie możemy zapominać, że amerykański sprzęt krąży nad naszą planetą od dekad i jest po prostu… technologicznie przestarzały.Chińczycy mają bardzo duży apetyt związany ze swoimi działaniami w kosmosie. Nie tylko w zakresie teleskopów, ale również samych operacji wykorzystujących astronautów. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to Chiński Teleskop Badawczy może sprawić, że badania Państwa Środka w zakresie astronomii optycznej znajdą się w światowej czołówce. To również szansa dla chińskich naukowców na szybszy i konkretny rozwój.Można się spodziewać, że Chińczycy - podobnie jak NASA - będą dzielili się zdjęciami przesyłanymi na Ziemię przez Xuntian. Oficjalnie sam teleskop ma zacząć swoje operacje już od 2024 roku, a jego żywotność została ustalona na mniej więcej 10 lat. To znacznie krócej od Hubble’a i ciekawe czy faktycznie sam sprzęt będzie w stanie dorównywać mu swoimi osiągnięciami.Xuntian ma być odpowiedzialny za zdjęcia 40 proc. nieba i zaobserwuje ponad miliard galaktyk. My musimy cierpliwie czekać na to, co finalnie znajdzie w przestrzeni kosmicznej.