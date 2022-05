NASA wyśle "sztuczne kobiety" na Księżyc. Agencja chce sprawdzić jedną rzecz

Istotne badania.



NASA przygotowuje się do wysłania astronautów na powierzchnię Księżyca - wśród nich znajdzie się również pierwsza kobieta w historii, która postawi swoje nogi na powierzchni naszego naturalnego satelity. Amerykanie chcą mieć pewność, że wszystko pójdzie zgodnie z planem.



W związku z tym Amerykańska Agencja Kosmiczna wyśle na powierzchnię Księżyca specjalne “sztuczne kobiety” w postaci manekinów. Te będą odpowiedzialne za sprawdzenie wartości promieniowania kosmicznego oraz jego oddziaływania na kobiece ciało. Same manekiny będą wzorowane na ciele dorosłej kobiety.











fot. DLR



NASA chce zadbać o kobiety



Program Artemis, w ramach którego ludzie wrócą na Księżyc po 50 latach musi zostać sprawdzony praktycznie z każdej strony. NASA zdaje sobie sprawę, że kobiety są bardziej narażone na szkodliwe skutki promieniowania kosmicznego - ich ciało inaczej absorbuje promieniowanie w porównaniu do męskiego odpowiednika. Badania również wskazują na to, że promieniowanie kosmiczne może wpływać na zdrowie reprodukcyjne kobiet.



Co ciekawe, w obiegu nie istnieje zbyt wiele badań dotyczących różnych pomiarów promieniowania i jego wpływu dla obu płci. Amerykańska Agencja Kosmiczna poszukuje sposobów na złagodzenie skutków promieniowania kosmicznego dla każdej załogi biorącej udział w długiej podróży.



Manekiny Helga i Zohar będą częścią eksperymentu MARE zaprojektowanego przez Niemieckie Centrum Lotnicta i Kosmonautyki.



Dwie identyczne reprezentacje ludzkiego ciała zostaną narażone na promieniowanie podczas lotu w ramach misji Artemis 1 - ta potrwa około sześciu tygodni. Thomas Berger, kierownik grupy biofizycznej w Zakładzie Biologii Promieniowania w Instytucie Medycyny Lotniczej przekazał, iż naukowcy chcą się dowiedzieć, jak poziom promieniowania będzie wpływał na przyszłe astronautki podczas całego lotu i misji na powierzchnię Księżyca.

Jak zbudowane są kobiece manekiny?



W swojej konstrukcji Helga i Zohar wykorzystują materiały imitujące kości, tkanki miękkie i organy dorosłej kobiety. Na powierzchni manekinów znajdzie się także ponad 10 tys. czujników i 34 aktywne detektory promieniowania. Jeden z manekinów poleci na Księżyc bez ochrony, a drugi z nich zostanie wyposażony w specjalną kamizelką ochronną, zaprojektowaną przez firmę Lockheed Martin.









Czytaj też: NASA podała koszty operacyjne SLS i Oriona. Elon Musk pewnie zaciera już ręce Obecnie wiadomo, że promieniowanie kosmiczne może przyczyniać się do zmiany cząsteczek ludzkiego DNA - co oczywiście nie jest zbyt korzystne dla naszego zdrowia.

NASA sprawdzi dokładnie o co zadbać w przypadku kobiet oraz jak poradzi sobie kamizelka rozwijana przez naukowców w rzeczywistych warunkach.Odpowiednie manekiny dotarły już do Kennedy Space Center NASA na Florydzie i zostaną umieszczone w statku kosmicznym Orien na około 4 tygodnie przed jego planowanym startem. NASA dalej przygotowuje swój Space Launch System do misji, która rozpocznie się latem tego roku.