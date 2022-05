Zobacz jak to jest zostać wystrzelonym z wirówki z prędkością 1600 km/h

Niezwykłe nagranie.

Kosmiczna wirówka SpinLaunch

Ta wirówka to tylko malutki prototyp

W listopadzie ubiegłego roku informowaliśmy Was o firmie SpinLaunch , która chce wystrzeliwać satelity na orbitę niczym z procy. Firma założona w 2014 roku w 2019 roku podpisała umowę z Departamentem Obrony USA na uruchomienie prototypowej wyrzutni. Wyrzutnia przypominająca kolosalną wirówkę już działa i właśnie udostępniono najnowszy film, pokazujący ją w akcji.Kalifornijski start-up SpinLaunch przeprowadził niedawno ósmą demonstrację swojego suborbitalnego akceleratora masy () o średnicy 33 metrów. W przeciwieństwie do poprzednich testów, tym razem wystrzeliwany obiekt o długości 3 metrów został wyposażony w kamerę pokładową, rejestrującą start z prędkością. Ten odbył się w piątek, 22 kwietnia, w Nowym Meksyku w Stanach Zjednoczonych.Test z kamerą na pokładzie dał inżynierom pierwsze jak do tej pory spojrzenie na lot z punktu widzenia pocisku. Test dowodzi tego, iż elektronika w kamerze bez problemu przetrwa ogromne przeciążenie towarzyszące wystrzałowi z lufy.Pełnowymiarowy suborbitalny akcelerator masybędzie trzykrotnie większy niż A-33. Będzie on w stanie wyrzucić 200-kilogramowego satelitę z prędkością 8000 kilometrów na godzinę na wysokość niskiej orbity, kiedy to silniki rakietowe włączą się, aby zakończyć procedurę lotu i ustabilizować orbitę satelity.