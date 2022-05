Qantas uruchomi najdłuższy na świecie lot samolotem. To będzie tortura

Auć.



Linie lotnicze Qantas ujawniły szczegóły dotyczące swoich nowych lotów ultra-długodystansowych. Okazuje się, że wspomniana linia przygotowuje prawdziwą niespodziankę. W ramach trasy pomiędzy Sydney do Londynu, pasażerowie będą zamknięci w samolocie przez prawie 20 godzin.



Qantas ma bowiem zamiar pokonać tę trasę bez żadnego międzylądowania.



20 godzin w samolocie pomiędzy Sydney a Londynem



Nowa trasa pomiędzy Sydney a Londynem będzie obsługiwana przez Qantas przy pomocy samolotu Airbus A350-1000. Pierwszy z nich zostanie dostarczony do wspomnianych linii już w 2025 roku w ramach akcji “Project Sunrise”. Airbus twierdzi, iż model 350-1000 będzie o 25 proc. bardziej oszczędny w kontekście spalanego paliwa od poprzedniej generacji samolotu.





fot. Aleksiej Zaitsev - Unsplash

A350-1000 będzie w stanie zabrać na pokład 238 pasażerów. Qantas chce wyposażyć swoje samoloty w strefę “dobrego samopoczucia”, co pozwoli pasażerom na nawodnienie się, porozciąganie oraz rozruszanie podczas niemal 20-godzinnego lotu. Sam kadłub A350-1000 będzie zaprojektowany tak, aby zapewnić maksymalny komfort podróżującym.Qantas planował opisywany projekt od lat, ale niestety pandemia COVID-19 zmusiła linie lotnicze do przesunięcia daty jego premiery. Planowane 20-godzinne połączenie z Sydney do Londynu stanie się w przyszłości najdłuższym komercyjnym lotem na świecie. Eksperci twierdzą, że korzyści z takich przelotów będą jednak znikome.Co ciekawe, Qantas nie ujawnił jeszcze żadnych, nawet przybliżonych kosztów, które trzeba będzie ponieść w związku z najdłuższym lotem na świecie. Trasy bez międzylądowań mogą być droższe o około 300 dolarów na bilecie.