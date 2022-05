Dwa razy droższy niż F-35. Nadchodzi myśliwiec nowej generacji

Koszty zaczynają robić się poważne.



Nowe informacje, do których dotarł serwis Air Force Mag wskazują na to, że oficjalny następca myśliwca F-35 może być od niego co najmniej dwukrotnie droższy. Nowy samolot Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych będzie kosztował najpewniej co najmniej “kilkaset milionów” za sztukę.



Opisywane informacje pochodzą od Franka Kendalla, Sekretarza Sił Powietrznych.



USA pracuje nad myśliwcem szóstej generacji



Amerykanie od dłuższego czasu opracowują w kuluarach swój nowy samolot myśliwski szóstej generacji, który miałby być następcą konstrukcji F-35. Wojsko Stanów Zjednoczonych działa w oparciu o program Next Generation Air Dominance (nazwa mówi sama za siebie). W ramach NGAD, USA chcą stworzyć myśliwiec, który od początku miałby być następcą nie tylko F-35, ale również nieco wysłużonego już F-22 Raptor. Teraz okazuje się, że koszty pojedynczego myśliwca mogą przekroczyć wszelkie oczekiwania.











fot. Air Force Research Laboratory



Amerykanie chcą reklamować program NGAD nie tylko nowym myśliwcem, ale również szeregiem innych rozwiązań, w tym samolotami bezzałogowymi pomagającymi pilotowi myśliwca podczas wybranych operacji. Tego typu pomysłu istnieją już na rynku i są rozwijane między innymi przez Boeinga w ramach programu Loyal Wingman.



Samoloty F-22 Raptor kosztujące 135 milionów dolarów za sztukę były najdroższymi samolotami opracowanymi przez Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych. Dla porównania, F-35 w podstawowej wersji kosztuje około 80 milionów dolarów za sztukę. Jeśli słowa Kendalla się sprawdzą, pojedyncza sztuka myśliwca szóstej generacji może przekroczyć cenę 150 milionów dolarów.



Pytanie - czy na zakup takiej konstrukcji znajdą się chętni? Amerykanie upatrują swojej szansy związanej z usprawiedliwieniem wysokiej ceny w tańszych dodatkach i innych komponentach (między innymi bezzałogowych statkach), które miałyby być dostarczane wraz z nowym myśliwcem szóstej generacji.



Na oficjalną specyfikację tego samolotu przyjdzie nam jeszcze poczekać. Wtedy dopiero będziemy mogli ocenić czy faktycznie gra jest warta świeczki.