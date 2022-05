Pogromca Tesli wchodzi do Europy. Oto fenomenalny Lucid Air

Samochód o niezwykłych parametrach.

Lucid Air - cud techniki na czterech kołach

Powstaje Lucid Air o mocy... 1600 KM?!

Podstawowa wersja Lucid Air ma konkurować cenowo z Tesla Model S. | Źródło: Lucid MotorsNa liście zabrakło Wielkiej Brytanii i... Polski, co jednakowoż nie powinno być większym zaskoczeniem, biorąc pod uwagę popularność aut elektrycznych nad Wisłą.Lucid Air w swojej najmocniejszej wersji Air Dream Edition ma moc 1111 KM i zasięg EPA szacowany na ok. 836 kilometrów. W ciągu 20 minut ładowania na najszybszej ładowarce odzyskuje energię pozwalającą mu na pokonanie nawet 482 kilometrów. Przyspieszenie Lucid Air od 0 do 96 km/h przyspiesza w czasie 2,5 sekundy. Wariant ten kosztuje 169 000 dolarów (ok. 752 000 złotych).Droższe warianty Lucid Air imponują ciekawymi rozwiązaniami i niezwykłym wnętrzem. | Źródło: Lucid MotorsPodstawowa wersja Lucid Air Pure to 653 km zasięgu EPA oraz moc na poziomie 480 KM. Wystarczy? Zdecydowanej większości kierowców zapewne tak. Cena tego modelu jest też o wiele bardziej przystępna i startuje od 77 400 dolarów (ok. 344 000 złotych).Swoją drogą, Lucid Motors ma doskonały i niezwykle nowoczesny konfigurator pojazdów. Miłośników motoryzacji odsyłam tutaj . Zapewne nie tylko ja lubię sobie poklikać w konfiguratorach.Firma Lucid Motors podała, że pracuje nad jeszcze mocniejszym wariantem flagowego pojazdu Lucid Air z aż trzema silnikami elektrycznymi. Jego moc prognozuje się na ok. 1600 KM, co powinno mu pozwolić wyrównać lub pobić przyspieszenie od 0 do 60 mil na godzinę (ok. 96 km/h), jakim legitymuje się najmocniejsza Tesla Model S Plaid (1,9 sekundy).Źródło: Autocar , Lucid Motors