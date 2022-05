Rosjanie ukradli z Ukrainy pojazdy rolnicze. Ukraińcy zdalnie je unieruchomili

Sprytne zagranie.

Rosjanie kradną sprzęt w sposób zorganizowany

Przejmowanie pojazdów rosyjskiej armii poprzez holowanie ich przeróżnymi maszynami przez ukraińskich rolników stało się na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy memem. Zjawisko to było tak często, że w sieci bez problemu znajdziecie co najmniej kilkanaście filmów je obrazujących. W ostatnim czasie na kanwie tych praktyk powstała nawet darmowa gra fArmy . O ile ukraińscy cywile po prostu wspierają armię i bronią się przed agresorami z Rosji, to Rosjanie dopuszczają się najzwyklejszych w świecie kradzieży na ludności cywilnej. Armia Federacji Rosyjskiej kradnie nie tylko smartfony, smartwatche, biżuterię i pieniądze, ale też urządzenia RTV i AGD, a nawet... sprzęt rolniczy. Ten wywieziony do Czeczenii dzięki pomysłowości Ukraińców okazał się bezużyteczny.Na przestrzeni ostatnich kilku tygodni pojawiała się cała masa doniesień na temat kradzieży sprzętu rolniczego, zboża, a nawet materiałów budowlanych przez rosyjskie wojska - plądrowanie domów rzecz jasna również jest na porządku dziennym. W Melitopolu miał miejsce przypadek wydawałoby się precedensowy. Chodzi o kradzież cennego sprzętu rolniczego od dealera John Deere, świadcząCy o zapewne odgórnie zorganizowanej operacji kradzieży, do której trzeba było wykorzystać sprzęt wojskowy, w tym nawet samoloty. Tego nie dało się zrobić bez wiedzy dowództwa lub nawet polityków.Źródło podaje, że proces rozpoczął się od kradzieży dwóch kombajnów, traktora i siewnika. W ciągu następnych kilku tygodni z salonu wyprowadzono wszystkie 27 maszyn. Jedna z wykorzystywanych do kradzieży ciężarówek z platformą, która została sfotografowana, miała namalowaną białą literę "Z" i wyglądała na ciężarówkę wojskową.CNN podaje, że sprzęt skradziono z salonu Agrotek w Melitopolu, który od początku marca jest okupowany przez siły rosyjskie. Maszyny rolnicze wyceniano na prawie 5 milionów dolarów (ok. 22 mln złotych) - same kombajny są warte ok. 300 000 dolarów (ok. 1,3 mln złotych) każdy.