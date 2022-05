Rosja wycofuje się z Międzynarodowej Stacjj Kosmicznej i współpracy z ESA i NASA

Przesądzone.

Rosjanie zrywają współpracę kosmiczną z USA i Europą

"Decyzja została już podjęta i nie mamy obowiązku dyskutować o niej publicznie"

"według ram czasowych wyznaczonych przez rząd, aż do co najmniej 2024"

Dmitrij Rogozin na Twitterze

"Wierzę, że przywrócenie normalnych relacji między partnerami na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i innych wspólnych projektach jest możliwe tylko przy całkowitym i bezwarunkowym zniesieniu nielegalnych sankcji"

Rząd Rosji postanowił zrealizować groźby dotyczące wycofania się ze współpracy międzynarodowej na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Bloomberg donosi, że szef Roskosmosu Dmitrij Rogozin przekazał w rosyjskiej telewizji, że Federacja Rosyjska nie będzie dłużej współdziałała zarówno z NASA, jak i ESA. Decyzja już zapadła i związana jest oczywiście z odzewem na sankcje, jakie świat zachodu nałożył na Rosję w związku z agresją tego kraju w Ukrainie.Dmitrij Rogozin powiedział, że Roskosmos nie jest zobligowany do podania dokładnej daty wycofania się ze współpracy. Zapewnił on jednocześnie, że Rosjanie będą przestrzegać rocznego okresu wypowiedzenia. Ile warte są zapewnienia Rosjan? To pokaże czas.– mówił Rogozin w rozmowie z Rossiya 24 – choć jeszcze w piątek twierdził, że Rosja będzie kontynuować prace na ISS. Wypowiedź może pośrednio stanowić odpowiedź na pytanie postawione we wcześniejszym akapicie.Kosmos jest jednym z ostatnich obszarów współpracy pomiędzy Moskwą a państwami zachodnimi. Rosja przez dziesięciolecia przewoziła amerykańskich astronautów na i z ISS na pokładzie swoich rakiet Sojuz, ale przestała to robić w 2020 roku.Ogłoszenie pojawiło się szybko po tym, jak Rogozin opublikował na początku tego miesiąca serię usuniętych już tweetów, w których dość niewybrednym językiem, w swoim stylu, krytykował sankcje nałożone na Rosję.- pisał na Twitterze szef Roskosmosu.Jak podaje Bloomberg, trzech Amerykanów i włoski astronauta przybyło na stację kosmiczną na początku tego tygodnia. Dołączyli do trzech Amerykanów, trzech Rosjan i Niemca, którzy przebywali już na jej pokładzie.Źródło: Bloomberg