Pociski Brimstone jadą na Ukrainę. Rosjanie mają prawo być przerażeni

Dzieje się.



Pomimo że oficjalnie wojnę defensywną z Rosją prowadzi wyłącznie Ukraina, to tak naprawdę z Federacją Rosyjskim walczy obecnie całe NATO. Do Ukrainy wysyłane są coraz większe partie mniej i bardziej zaawansowanej technologicznie broni. Wiemy już na przykład, że Polska wysłała Ukrainie ok. 200 czołgów T-72, a to przecież tylko jedna z mnóstwa dostaw, które mają pomóc Ukraińcom obronić się przed rosyjską agresją. W jednym z najnowszych doniesień Wielka Brytania potwierdziła, że jest w trakcie przekazywania na Ukrainę pocisków Brimstone. Co to za uzbrojenie?



Czytaj również: Virtus.pro zdyskwalifikowani. Gracz narysował literę Z w trakcie meczu



Wielka Brytania przekazuje Ukrainie pociski Brimstone

Brimstone był używany przez Royal Air Force (RAF) w samolotach takich jak Eurofighter Typhoon. Mogą być wykorzystywane zarówno do neutralizowania pocisków naziemnych, jak i statków morskich. Ekspert ds. obronności Paul Beaver twierdzi, że pociski Brimstone pozostają szalenie skuteczne nawet wtedy, gdy są wystrzeliwane z lądu.



Pomimo że oficjalnie wojnę defensywną z Rosją prowadzi wyłącznie Ukraina, to tak naprawdę z Federacją Rosyjskim walczy obecnie całe NATO. Do Ukrainy wysyłane są coraz większe partie mniej i bardziej zaawansowanej technologicznie broni. Wiemy już na przykład, że Polska wysłała Ukrainie ok. 200 czołgów T-72, a to przecież tylko jedna z mnóstwa dostaw, które mają pomóc Ukraińcom obronić się przed rosyjską agresją. W jednym z najnowszych doniesień Wielka Brytania potwierdziła, że jest w trakcie przekazywania na Ukrainę pocisków Brimstone. Co to za uzbrojenie?Brimstone był używany przez Royal Air Force (RAF) w samolotach takich jak Eurofighter Typhoon. Mogą być wykorzystywane zarówno do neutralizowania pocisków naziemnych, jak i statków morskich. Ekspert ds. obronności Paul Beaver twierdzi, że pociski Brimstone pozostają szalenie skuteczne nawet wtedy, gdy są wystrzeliwane z lądu.





Brytyjski kierowany pocisk rakietowy Brimstone produkowany jest przez MBDA od 2005 roku. To kolejna broń typu wystrzel i zapomnij (ang. fire and forget), podobnie jak opisywany już przez nas



Pocisk Brimstone. | Źródło: MBDABrytyjski kierowany pocisk rakietowy Brimstone produkowany jest przezod 2005 roku. To kolejna broń typu wystrzel i zapomnij (ang. fire and forget), podobnie jak opisywany już przez nas NLAW . Po namierzeniu celu operator może wystrzelić pocisk, a Brimstone samodzielnie doń doleci. Co ciekawe, cel namierzany jest z dużą dokładnością, a celowniczy może precyzyjnie zaprogramować atak na określony typ celów, na przykład czołgi T-72. Więcej, może określić miejsce, w które dany pojazd ma zostać trafiony.