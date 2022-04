Rosja wysłała wyszkolone delfiny do bazy morskiej na Morzu Czarnym

Mają chronić rosyjską flotę.

Rosja wysyła delfiny do bazy na Morzu Czarnym

"Nasi specjaliści opracowali nowe urządzenia, które wspierają zdolności echolokacyjne delfinów i konwertują je na sygnał przesyłany do operatora. Ukraińskiej marynarce brakowało funduszy na takie know-how"

Stany Zjednoczone trenują delfiny i... lwy morskie

O rosyjskiej agresji w Ukrainie w kontekście technologicznym pisaliśmy już wielokrotnie. Przybliżaliśmy Wam sylwetki słynnych tureckich bezzałogowych statków powietrznych Bayraktar TB2 , wspominaliśmy o polskich Piorunach , skutecznie rażących Rosjan, przybliżaliśmy działanie hipersonicznych pocisków Kindżał i omawialiśmy skuteczność dronów samobójców Starstreak . Nie wiem czy zdajecie sobie z tego sprawę, ale armia Rosji korzysta w trakcie tej wojny również z... delfinów. Tak, tych zwierząt.Instytut Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych (USNI) dokonał przeglądu zdjęć satelitarnych bazy morskiej w porcie w Sewastopolu i doszedł do wniosku, że w lutym, na początku inwazji Moskwy na Ukrainę, do bazy przeniesiono dwie zagrody dla delfinów. Według najnowszej analizy amerykańskich zdjęć satelitarnych Rosja rozmieściła wyszkolone delfiny wojskowe w swojej bazie morskiej na Morzu Czarnym. Prawdopodobnie ma to na celu ochronę floty przed podwodnym atakiem.Zdumieni? Historia pamiętam, że Rosjanie trenowali delfiny do celów wojskowych. Wojsko wykorzystywało te ssaki do wydobywania przeróżnych obiektów lub odstraszania wrogich nurków. Ukraina również trenowała delfiny w akwarium niedaleko Sewastopola w ramach programu zrodzonego z programu z czasów sowieckich, który porzucono w latach 90. XX wieku.Program Sewastopol został wskrzeszony w 2012 roku przez marynarkę ukraińską, ale ssaki wpadły w ręce rosyjskie po inwazji na Krym w 2014 roku. Ukraina bezskutecznie zażądała zwrotu zwierząt, a agencja RIA Novosti poinformowała, że teraz Moskwa planuje rozszerzyć program.– przekazało rosyjskiej agencji prasowej jedno ze źródeł.Podczas zimnej wojny zarówno Stany Zjednoczone, jak i Związek Radziecki wykorzystywały delfiny, których zdolności echolokacyjne pozwalały im na wykrywanie obiektów podwodnych, takich jak miny. Stany Zjednoczone wydały co najmniej 28 milionów dolarów (ok. 116 milionów złotych) na stworzenie i utrzymanie własnych oddziałów delfinów i lwów morskich, które również można wytrenować, aby pomagały w trakcie konfliktów.Źródło: The Guardian