Japończycy stworzyli gigantycznego, humanoidalnego robota. Będzie naprawiał kolej

Można nim sterować przez gogle VR.



Firma West Japan Rail Company opublikowała w sieci wideo przedstawiające swojego nowego, humanoidalnego robota stworzonego do naprawy infrastruktury kolejowej. Cała konstrukcja została zainstalowana na specjalnym dźwigu. Robot na wideo porusza ramionami, naśladuje ludzki ruch głowy i jest w stanie rozwiązywać konkretne problemy.



A co lepsze - całością steruje człowiek na ziemi za pośrednictwem gogli do wirtualnej rzeczywistości.



Robotyka to przyszłość przemysłu



Japońska firma podaje, iż stworzenie wspomnianego robota było wynikiem chęci zapewnienia większego bezpieczeństwa podczas prac oraz możliwość poprawienia produktywności samych działań. Korzystając z robota Japończycy minimalizują możliwość narażenia pracowników na porażenie prądem lub ich upadek z dużej wysokości.









https://t.co/R8X32nmuJU pic.twitter.com/FBVjIe1xCC — JR西日本ニュース【公式】 (@news_jrwest) April 15, 2022

Japoński robot faktycznie chwyta narzędzia w coś, co przypomina ręce wyposażone w zaciski. Jedynym minusem może być fakt, że same operacje robota prowadzone są z dość małą prędkością.



Japończycy nie podzielili się tym, gdzie jeszcze, oprócz kolei, będą wykorzystywać swojego robota. Wiadomo jedynie, iż JR West rozwija go we współpracy z Human Machinery co i Nippon Signal co. Wykorzystanie robotów w Japonii będzie tylko i wyłącznie rosło. W ten sposób kraj chce odpowiedzieć na starzejące się społeczeństwo oraz zwiększyć efektywność wykonywania ciężkich prac fizycznych. Roboty i automatyzacja ich działania to rzeczy, które mają pomóc Japończykom również w utrzymaniu bezpieczeństwa i przede wszystkim ograniczeniu kosztów w kilku gałęziach przemysłu.



Czytaj też: Elon Musk: w przyszłości w każdym domu będzie humanoidalny robot Do sterowania robotem wymagany jest zestaw gogli VR. Korzystając z kontrolerów, operator robota może poruszać ramionami i rękami całej konstrukcji. Na filmie opublikowanym na Twitterze widać jak robot podnosi i pozycjonuje spore elementy, a także czyści konstrukcje szynowe za pomocą specjalnej szczotki wielokątowej. Uchwyty stosowane przy goglach VR dostarczają operatorowi informacji zwrotnej na żywo - także o sile i nacisku na “ręce” samego robota.Japoński robot faktycznie chwyta narzędzia w coś, co przypomina ręce wyposażone w zaciski. Jedynym minusem może być fakt, że same operacje robota prowadzone są z dość małą prędkością.Japończycy nie podzielili się tym, gdzie jeszcze, oprócz kolei, będą wykorzystywać swojego robota. Wiadomo jedynie, iż JR West rozwija go we współpracy z Human Machinery co i Nippon Signal co. Wykorzystanie robotów w Japonii będzie tylko i wyłącznie rosło. W ten sposób kraj chce odpowiedzieć na starzejące się społeczeństwo oraz zwiększyć efektywność wykonywania ciężkich prac fizycznych. Roboty i automatyzacja ich działania to rzeczy, które mają pomóc Japończykom również w utrzymaniu bezpieczeństwa i przede wszystkim ograniczeniu kosztów w kilku gałęziach przemysłu.

Źródło: Twitter / fot. JR West

Co z tego wszystkiego wyjdzie? Zobaczymy.