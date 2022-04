Intel pomoże wojsku USA rozwijać autonomiczne pojazdy bojowe

Firma podpisała kontrakt z DARPA.



Intel wchodzi pełną parą w projekt Robotic Autonomy in Complex Environments with Resiliency-Simulation (RACER-Sim). Ta nazwa faktycznie brzmi skomplikowanie, ale cel jest prosty. Amerykanie będą od teraz pomagać swojemu wojsku w stworzeniu technologii pozwalającej na działanie autonomicznych wozów bojowych.



To kolejny sektor autonomicznych konstrukcji, którym od dawna przygląda się Pentagon.









Intel podejmuje współpracę z DARPA



RACER-Sim jest częścią szerszego programu RACER prowadzonego przez DARPA. Całość ma na celu stworzenie technologii i rozwiązań pozwalających na konstrukcję oraz działanie autonomicznych pojazdów bojowych. I to nie byle jakich. Wozy bojowe nowej generacji, które nie będą wymagać udziału kierowcy mają być w stanie poruszać się między innymi po trudnym terenie - zarówno podczas ćwiczeń, jak i realnych konfliktów zbrojnych.



Czytaj też: Ten samolot przetrwa wojnę nuklearną. Rozwija go wojsko USA Jaka w tym wszystkim będzie rola Intela?RACER-Sim jest częścią szerszego programu RACER prowadzonego przez DARPA. Całość ma na celu stworzenie technologii i rozwiązań pozwalających na konstrukcję oraz działanie autonomicznych pojazdów bojowych. I to nie byle jakich. Wozy bojowe nowej generacji, które nie będą wymagać udziału kierowcy mają być w stanie poruszać się między innymi po trudnym terenie - zarówno podczas ćwiczeń, jak i realnych konfliktów zbrojnych.





W ciągu najbliższych dwóch lat Intel będzie pracował nad przyspieszeniem procesu projektowania autonomicznych wozów bojowych - te mają nauczyć się walczyć poza płaskimi, równymi drogami. W drugiej fazie projektu Intel będzie odpowiedzialny za wdrażanie algorytmów do pracy w czasie rzeczywistym.









Na efekty prac Intela na pewno trzeba będzie poczekać. Ciekawie jest jednak obserwować zaangażowanie tak dużej marki technologicznej w projekty stricte wojskowe. W przeszłości za podobne działania oberwało się między innymi Google - pracownicy giganta protestowali przeciwko wykorzystaniu sztucznej inteligencji firmy w technologiach wojskowych.



Źródło: To nie pierwszy raz, kiedy Pentagon przygląda się podobnym, autonomicznym rozwiązaniom. Amerykańskie wojsko w kuluarach opracowuje technologie pozwalające w przyszłości stworzyć bezzałogowe statki podwodne oraz samoloty myśliwskie.Na efekty prac Intela na pewno trzeba będzie poczekać. Ciekawie jest jednak obserwować zaangażowanie tak dużej marki technologicznej w projekty stricte wojskowe. W przeszłości za podobne działania oberwało się między innymi Google - pracownicy giganta protestowali przeciwko wykorzystaniu sztucznej inteligencji firmy w technologiach wojskowych.Źródło: Intel / fot. zrzut ekranu z filmu YT

Głównymi partnerami DARPA w tej materii będą firmy takie, jak Intel i Duality Robotics. “Niebiescy” w tym przypadku będą odpowiedzialni za stworzenie platformy symulacyjnej, która pozwoli “uczyć” algorytmy autonomicznej jazdy. Efektem prac ma być opracowanie robotów AV mogących poruszać się po bezdrożach, pagórkach, rowach i innych rodzajach nierównego terenu.