Dron pasażerski z pilotem w środku latał nad Toskanią. Współtwórcą jest Polak

Jetson One znowu w akcji.

Jeżeli czytacie uważnie nasz serwis, być może nie jest Wam obca osoba Tomasza Patana. Polak będący współzałożycielem szwedzkiej firmy Jetson Aero od dłuższego czasu pracuje nad projektem latających pojazdów przypominających drony, za sterami których siedzi człowiek. W listopadzie ubiegłego roku mogliście podziwiać, jak Jetson One przemierzał obszar nad leśną ścieżką . Tym razem twórcy udoskonalili swoje dzieło i pokazali jego możliwości w słonecznej Toskanii. Co ważne: maszyna nie jest pieśnią przyszłości - ponad sto osób zamówiło i otrzymało już swoje "zabawki".

Jetson One nad Toskanią

Render latającego pojazdu Jetson One. | Źródło: Jetson AeroJetson One to kosztujący ok. 92 tysiące dolarów (ok. 396 tysięcy złotych) pojazd zasilanym ośmioma silnikami elektrycznym o mocy 84 kW. Może latać z maksymalną prędkością 102 km/h, przenosząc pilota o wadze do 95 kilogramów. Akumulatory li-ion 52V zapewniają mu około 20 minut lotu.