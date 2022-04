NASA rozwija futurystyczny plecak. Dostaną go astronauci lecący na Księżyc

Co będzie potrafił ten sprzęt?



NASA rozpoczęła testowanie zaawansowanego technologicznie plecaka, który w przyszłości zostanie wykorzystany przez astronautów do tworzenia bardzo szczegółowych powierzchni map Księżyca.



Prototyp całej konstrukcji został oznaczony jako KNaCK (Kinematic Navigational and Cartography Knapsack) i działa obecnie w formie prototypu.





Futurystyczny plecak będzie tworzył mapy na Księżycu





fot. SpaceX

Co Amerykańska Agencja Kosmiczna umieściła na jego pokładzie?NASA oraz partnerzy w postaci Torch Technologies i Aeva opracowali system zdalnego mapowania o nazwie KNaCK. Całość wykorzystuje technologię mobilnego skanera (LiDAR) do tworzenia map o bardzo wysokiej rozdzielczości w czasie rzeczywistym. Wszystko to wtedy, kiedy sam astronauta będzie spacerował po powierzchni Księżyca. Urządzenie zaprojektowane przez NASA może wykonywać miliony punktów pomiarowych na sekundę. KNaCK będzie również finalnie służył do nawigacji po powierzchni naszego naturalnego satelity.Opisywany pomysł ma zostać wykorzystany w ramach programu Artemis - pierwszego załogowego lądowania na Księżycu od 1972 roku. Na ten moment astronauci mogą nosić KNaCK jedynie na plecach. W przyszłości NASA chce, aby technologia ta została zmniejszona i umieszczona bezpośrednio na hełmie skafandra kosmicznego.KNaCK finalnie ma odegrać ważną misję w projektach związanych z Księżycem. Astronauci NASA będą badali południowy biegun Księżyca - część jego powierzchni znajduje się w głębokim cieniu. Dostępne na plecaku czujniki pozwolą nie tylko stworzyć mapę, ale będą działać również jako swoisty GPS pozwalający na nawigację po zacienionej powierzchni Księżyca. To właśnie dzięki opisywanym skanom, w przyszłości kolejne generacje astronautów oraz łazików będą mogły sprawnie poruszać się po Księżycu.Michael Zanetti, kierownik projektu w Centrum Lotów Kosmicznych Marshalla NASA jest pewien, że futurystyczny plecak przyda się podczas programu Artemis. Według Zanettiego, ludzie mają często używać w nawigacji punktów orientacyjnych (takich, jak na przykład drzewa) - te rzeczy nie istnieją jednak na Księżycu.