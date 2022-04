Wielka Brytania liczy na pomoc SpaceX. W tle ogromny kosmiczny projekt

Warty 16 miliardów funtów.



Okazuje się, że Wielka Brytania zdecydowała się poprosić m.in SpaceX o pomoc w zrealizowaniu ogromnego, kosmicznego projektu. Brytyjczycy planują w ramach programu Net Zero Innovation umieścić na orbicie Ziemi specjalną stację, która pomoże krajowi ograniczyć emisję dwutlenku węgla do atmosfery - przy wykorzystaniu energii słonecznej.



Wielka Brytania do 2050 roku chce być krajem, który nie będzie emitował zanieczyszczeń do atmosfery naszej planety.



Wielka Brytania chce realizować misję razem ze SpaceX



Projekt o nazwie Space Energy Initiative ma na celu stworzenie przez Brytyjczyków elektrowni słonecznej w kosmosie - do 2035 roku. SpaceX miałoby być firmą, która z powodzeniem wyniosłaby na orbitę proponowanego satelitę odpowiedzialnego za pobieranie energii słonecznej. Wielka Brytania nie jest jednocześnie pierwszym krajem, który chce skorzystać na energii słonecznej generowanej w kosmosie.













Zanim jednak ten projekt stanie się rzeczywistością, Brytyjczycy będą musieli pokonać kilka solidnych przeszkód. Po pierwsze, trzeba sprawdzić bezpieczeństwo całego rozwiązania, po drugie nie wiadomo jeszcze, jak tak skoncentrowana wiązka z energią wpływałaby na samopoczucie mieszkańców Ziemi oraz infrastrukturę.



Ostatnią z przeszkód, która może zaważyć na opisywanym pomyśle są… koszty. Wysłanie dużej stacji na orbitę, która będzie musiała zostać naszpikowana najnowocześniejszymi technologiami nie jest tanim przedsięwzięciem.



Czytaj też: Rosjanie grożą Elonowi Muskowi. Szef SpaceX odpowiada drwinami Nad podobnym pomysłem od dłuższego czasu pracują również Chińczycy. Ci chcieliby przesyłać energię z kosmosu na Ziemię w postaci potężnej, skoncentrowanej wiązki. Wielka Brytania także chce wykorzystywać panele słoneczne swojej stacji do zbierania energii słonecznej i przekształcania jej w fale radiowe - zanim zostaną dostarczone do sieci na powierzchni Ziemi. Projekt Wielkiej Brytanii zakłada loty na orbicie geostacjonarnej, co miałoby pozwolić konstrukcji na pobieranie światła słonecznego przez 24 godziny na dobę.

Brytyjczycy już teraz wiedzą, że do uruchomienia elektrowni słonecznej w kosmosie potrzeba będzie dziesiątek jeśli nie setek startów. SpaceX faktycznie może w tym pomóc. Pytanie tylko - czy to faktycznie opłacalne dla Brytyjczyków?