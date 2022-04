Elon Musk: w przyszłości w każdym domu będzie humanoidalny robot

Czyżby?



Elon Musk pojawił się w godzinnym wywiadzie opublikowanym na YouTube przez kanał TED. Podczas 60-minutowej rozmowy, miliarder podzielił się swoją wizją przyszłości oraz mówił dużo na temat kolejnych planów jednej z jego firm - SpaceX.



Musk twierdzi, że humanoidalne roboty będą w przyszłości działały w każdym domu na naszej planecie.





Tesla rozwija humanoidalnego robota





Czyżby?Według Elona Muska, humanoidalne roboty miałyby znaleźć się w większości domów na naszej planecie już do 2050 roku. Właściciel Tesli i SpaceX twierdzi, że to, co obecnie jest największą przeszkodą w rozwoju tego typu konstrukcji, to ograniczenia związane z algorytmami sztucznej inteligencji., wtedy też będziemy mogli mówić o prawdziwych robotach służących człowiekowi.“Trochę czasu zajęło mi uświadomienie sobie, że aby rozwiązać problem autonomicznych aut, trzeba rozwiązać też problem działania algorytmów AI w czasie rzeczywistym” - twierdzi Musk. “Jeśli uda się rozwiązać te problemy, to będziemy w stanie z powodzeniem projektować roboty działające w pełni niezależnie od człowieka” - dodał.Co ciekawe, Elon Musk wymienił jako przykład firmę Boston Dynamics. Ta faktycznie posiada w swojej ofercie robota Spot, który jest wykorzystywany między innymi przez organy ścigania w niektórych regionach świata. Boston Dynamics według Muska ma pokazywać, że da się stworzyć roboty humanoidalne, jednak dalej opierają się one na uprzednio wprowadzonych instrukcjach.Musk z przekonaniem mówił również o tym, iż Tesla jest w stanie wytwarzać i projektować specjalistyczne siłowniki oraz czujniki, które będą w przyszłości niezbędne do działania wszelakich robotów. Po raz kolejny miliarder przekazał, że roboty będą czymś bardziej ekscytującym niż elektryczne samochody. Jednocześnie Elon chce, aby w przyszłości powstały specjalne regulacje dla sztucznej inteligencji, które będą hamowały roboty przy wykonywaniu konkretnych czynności.