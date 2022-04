Naukowcy z Oxfordu: komunikowanie lokalizacji Ziemi może spowodować atak obcych

Poważnie.



Naukowcy z Oxfordu ostrzegają, że nowe plany Amerykańskiej Agencji Kosmicznej mogą spowodować niespodziewany najazd obcych. Sytuacja związana jest z pomysłem, który zakłada wysłanie w kosmos informacji na temat położenia Ziemi.



Wiadomość oznaczona jako “Beacon in the Galaxy” ma docelowo pozdrowić wszystkie pozaziemskie cywilizacje. Co może pójść nie tak?



NASA chce wysłać konkretny sygnał w kosmos



Komunikat proponowany przez NASA, który miałby trafić w przestrzeń kosmiczną będzie zawierać podstawowe pojęcia matematyczne oraz fizyczne - te mają w tym przypadku służyć jako uniwersalny środek komunikacji. Druga część wiadomości będzie zawierała dane powiązane z biochemicznym składem życia na Ziemi. NASA chce również przekazać potencjalnej, obcej cywilizacji informacje o położeniu Układu Słonecznego względem głównych gromad gwiazd.









Anders Sandberg, starszy pracownik naukowcy z Oxford Future of Humanity Institute ostrzega jednak, że przesyłanie tego typu wiadomości może stworzyć ryzyko, które zdecydowanie należy rozważyć. NASA do wysłania swojej wiadomości ma zamiar użyć Allen Terrescope Array znajdującego się w północnej Kalifornii. Naukowcy z NASA nie chcą się zatrzymywać. Jeśli nie Allen Terrescope Array, to FAST - chiński radioskop sferyczny o pięciuset metrowej aperturze.



Wiadomość zostanie zakończona zaproszeniem dla obcej inteligencji do udzielenia odpowiedzi.Anders Sandberg, starszy pracownik naukowcy z Oxford Future of Humanity Institute ostrzega jednak, że przesyłanie tego typu wiadomości może stworzyć ryzyko, które zdecydowanie należy rozważyć. NASA do wysłania swojej wiadomości ma zamiar użyć Allen Terrescope Array znajdującego się w północnej Kalifornii. Naukowcy z NASA nie chcą się zatrzymywać. Jeśli nie Allen Terrescope Array, to FAST -o pięciuset metrowej aperturze.

fot. Bryan Fog - Unsplash.com









Czytaj też: Zanieczyszczenia mogą pomóc w odnalezieniu obcych cywilizacji Anders Sandberg twierdzi, że szanse dotarcia z wiadomością do obcej cywilizacji są niewielkie. Pomimo to trzeba traktować wspomniane dane jako takie, które posiadają duży wpływ na rozwój naszej planety. Nawet jeśli wiadomość dotrze do innej, inteligentnej cywilizacji, jej wartość będzie raczej nikła. Naukowcy zwracają uwagę, iż przed wysyłaniem podobnych wiadomości należałoby przeprowadzić publiczną dyskusję.

Już w przeszłości Stephen Hawking ostrzegał przed wysyłaniem podobnych przekazów. W 2010 roku Hawking zwrócił uwagę, że na Ziemi interakcje między cywilizacjami na różnych poziomach zaawansowania technologicznego zwykle nie układają się zbyt dobrze dla mniej zaawansowanej grupy.



Czy czeka nas realne zagrożenie? To ciężko ocenić. Sam pomysł wysłania wiadomości w kosmos nie wygląda jednak na zły.