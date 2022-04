NASA ma problemy ze swoją mega-rakietą. Co poszło nie tak?

Space Launch System wymaga poprawek.

fot. NASA

O ile tego typu tankowanie to postęp, tak amerykańskiej agencji nie udało się zatankować SLS do pełna i przeprowadzić testu “pod ciśnieniem”. NASA chciała doprowadzić wszystkie systemu do końcowego odliczenia i monitorowania każdej ze zmiennych - nie udało się. Dla przypomnienia: Space Launch System miała zostać wystrzelona jeszcze w 2022 roku. Teraz ta operacja została poddana w wątpliwość.NASA informuje, iż ma zamiar wykorzystać kilka następnych tygodni na rozwiązanie problemów, które pojawiły się podczas opisywanych testów. Rakieta SLS powróci do budynku Vehicle Assembly Building, gdzie zostanie dokładnie przejrzana i dopracowana. NASA wymieni również wadliwy zawór zwrotny na górnym stopniu rakiety - ten przeszkadzał w skutecznym dostarczaniu paliwa do całej konstrukcji.NASA wydaje się być pewna tego, że test SLS zostanie w najbliższej przyszłości zakończony powodzeniem. Amerykańska Agencja Kosmiczna rozwija Space Launch System od około 11 lat i wydała na ten program równowartość 30 miliardów dolarów. Już za późno, aby się wycofywać oraz wprowadzać generalne i duże poprawki - SLS musi po prostu działać.Naukowcy twierdzą, że kilka poprawek i wszystko pójdzie zgodnie z planem. No cóż, my musimy tylko i wyłącznie trzymać za to wszystko kciuki.