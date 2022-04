Nadchodzi rewolucja w świecie procesorów. Rozpocznie się w 2026 roku

O co dokładnie chodzi?



TSMC oficjalnie potwierdziło ogromną zmianę, która zrewolucjonizuje rynek procesorów oraz półprzewodników. Tajwańska firma zapowiedziała, iż rozwój układów tworzonych w procesie zaledwie 2 nanometrów przebiega zgodnie z planem. Te informacje oznaczają, że już za kilka lat na rynku pojawi się zupełnie nowa architektura, która wywróci do góry nogami komputery oraz urządzenia przenośne.



Dlaczego to takie istotne?



TSMC zapowiada procesory 2 nm



Informacja dotycząca rozwoju układów opartych na architekturze 2 nm pochodzi od C.C Weia, dyrektora naczelnego TSMC i została ujawniona podczas konferencji dotyczącej wyników finansowych firmy. Czipy o wielkości 2 nanometrów miałyby wejść do masowej produkcji już w 2025 roku - pierwsze sprzęty korzystające z tego typu układów moglibyśmy więc zobaczyć już w pierwszej połowie 2026 roku.











fot. Christian Wiediger - Unsplash.com



Niestety Tajwańczycy nie podzielili się żadną, prawdopodobną specyfikacją swoich procesorów oraz wyliczeniami, które pozwoliłyby nam zobaczyć, jak będzie wyglądała ich energooszczędność. Co ciekawe, TSMC nie jest jedyną marką, która pracuje nad podobnymi układami. W grze znajduje się także amerykański IBM, któremu udało się zmieścić 50 miliardów tranzystorów na układzie scalonym wielkości paznokcia.



Czytaj też: Procesory Intel 12. generacji po osadzeniu w płycie głównej przypominają banany

Jedno jest pewne: wszyscy producenci zdają sobie sprawę, iż muszą zmierzać w kierunku coraz mniejszych procesów technologicznych. Przejście z 7 na 5 nanometrów było oczywistością. Teraz czekają nas 3 nanometry, a finalnie 2. Zmniejszanie wielkości układów przyczynia się do mniejszego zużycia energii i podniesienia pułapu wydajności.A przecież finalnie każdy chce być najszybszy i najlepszy, prawda?