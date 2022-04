Studenci zbudowali pojazd Flinstonów i zebrali fundusze dla Ukrainy

Pojazd powstał z odpadów.



Jak wiadomo, wielu Polaków pomaga broniącej się przed rosyjską inwazją Ukrainie i jej obywatelom jak tylko może. Jedni przekazują na rzecz uchodźców i mieszkańców kraju środki higieny i czystości, inni ubrania, żywność i podstawowe środki medyczne, a jeszcze inni zbierają dla nich fundusze. Nierzadko fundusze te zbierane są z wykorzystaniem bardzo kreatywnych sposobów.



W nietypowy i kreatywny sposób pieniądze dla Ukrainy zebrała grupa studentów z płockiej filii Politechniki Warszawskiej. Studenci wzięli udział w warsztatach recyklingowych przygotowanych przez lokalne Przedsiębiorstwo Gospodarstwa Odpadami (PGO) i w ich ramach pomogli w zbudowaniu pojazdu znanego z kultowego amerykańskiego serialu animowanego – Flinstonowie. Następnie pojazd został wystawiony na licytację, dochód z której został przeznaczony na pomoc Ukrainie.



Podwójnie pożyteczny recykling inspirowany słynną animacją

Chyba każdy, kto w życiu obejrzał choć jeden odcinek Flinstonów wie, jakim „samochodem” dalekie dystanse przemieszczał Fred Flinstone wraz ze swoją rodziną. Był to pojazd, którego nie zasilał żaden silnik. Napędzała go zamiast tego siła ludzkich nóg. Nie posiadał on również kół a dwa walce – jeden z przodu i jeden z tyłu. Właśnie taki pojazd zbudowali studenci z Płocka.



„Jesteśmy pewni, że dobrze znacie bajkę Flintstonowie. Rodziny Flintstonów i Rubble'ów przyjaźnią się od lat. Nie jest to jednak łatwa znajomość, bowiem Fred i Barney codziennie wpadają w tarapaty.” , czytamy pod materiałem wideo, na którym studenci Politechniki Warszawskiej zarejestrowali proces budowy samochodu. „Studenci Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku uczestniczący w przygotowanych przez PGO w Płocku Sp. z o. o. warsztatach recyklingowych, mieli okazję pomóc przy budowie pojazdu, jakim w bajce jeździł Fred. Materiałom, które znalazły się na śmietniku, daliśmy nowe życie, a wyjątkowy pojazd przekazujemy na licytację, z której dochód zostanie przeznaczony na pomoc Ukrainie!”







Studenci z Płocka zbudowali pojazd Flinstonów z wyselekcjonowanych odpadów wielkogabarytowych. Prace nad samochodem trwały 5 dni, a wzięło w nich udział w sumie 18 osób: 15 studentów Politechniki Warszawskiej i 3 pracowników PGO.



Inicjatywa, która pomogła Ukrainie

Internetowa aukcja, na którą trafił zbudowany pojazd, już się zakończyła, a trwała do 11 kwietnia. Jej zwycięzcą została Agencja Impuls, która zakończyła licytację na kwocie 1200 złotych. Agencja zamierza wykorzystywać samochód podczas swoich wydarzeń. Wspomniana kwota trafiła już do organizacji charytatywnej Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej oferującej wsparcie dla obywateli Ukrainy.



Jasne, 1200 złotych może wydawać się niewielką kwotą. Jest to jednak jedna z wielu cegiełek, które razem sprawiają, że pomoc dla Ukrainy przybiera coraz to większą skalę.



Źródło: Politechnika Warszawska, fot. tyt. Politechnika Warszawska