Ka-52 Aligator upolowany. Rosyjski śmigłowiec zestrzelony bronią 'za 100 dolarów'

Z przymrużeniem oka.

Ukraina kpi z armii rosyjskiej

"W nocy helikoptery wroga latały bardzo nisko nad naszymi pozycjami. (...) Jeden z żołnierzy wystrzelił w kierunku jednego z nich dwie rakiety. Jedna została przechwycona przez pułapkę cieplną, ale druga uderzyła w Ka-52"

"Żartujemy sobie, że zestrzeliliśmy rosyjski śmigłowiec warty około 15 milionów dolarów bronią za 100 dolarów wyprodukowaną przez Związek Radziecki."

Cena 9K38 Igła

Produkowane w Polsce przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe Piorun robią furorę na Ukrainie. Wojsko tego kraju używa ich równolegle z cenionymi amerykańskimi Stingerami do neutralizowania rosyjskich statków powietrznych. Ukraińska armia wykorzystuje także znacznie starszy i tańszy sprzęt. Radzieckie 9K38 Igła służą do niszczenia "łatwych" celów. Takim okazał się kosztujący nawet ok. 15 milionów dolarów (ok. 64 mln złotych) śmigłowiecKa-52 Aligator to budzący respekt ciężki dwumiejscowy śmigłowiec szturmowy, wykorzystywany przez Rosjan do niszczenia celów na Ukrainie. Wygląda na to, że za jego sterami zasiadają często osoby, którym brakuje odpowiedniego przeszkolenia, bowiem Ukraińcom podobno całkiem łatwo przychodzi ich eliminowanie. Jedną z takich maszyn zestrzelono przy pomocy pocisku wystrzelonego z "kosztującej 100 dolarów" wyrzutni krótkiego zasięgu, pamiętającej czasy Związku Radzieckiego.- czytamy w relacji oficera 93. Brygady Zmechanizowanej.Pod postem opublikowano zdjęcia zestrzelonej maszyny.Oczywiście należy podejść z dystansem do słów Ukraińców o cenie wyrzutni. 9K38 Igła kosztowała od 60 000 do 80 000 dolarów w 2003 roku. Cena jednostkowa pocisku jest naturalnie znacznie niższa, ale do wypowiedzi żołnierzy należy podejść z odpowiednim dystansem i nie wierzyć w krzykliwe nagłówki.Źródło: Facebook