Polskie Komary tną Rosjan. Chciano je utylizować, Ukraińcy nimi walczą

Broń zyskała drugie życie.

Granatnik RPG-76 Komar - co to jest?

Wygląda na to, że do wysłaliśmy również swoje jednorazowe rpg RPG-76 Komar.



Granatnik przeciwpancerny RPG-76 Komar w służbie Ukrainy

"Komary można nosić wygodnie na ramieniu. Transportery opancerzone i bojowe wozy piechoty eksplodują z hukiem, nawet czołg można zniszczyć strzelając od tyłu. Fajna sprawa. Polsko dziękujemy!"

Polski RPG-76 Komar w rękach ukraińskiego żołnierza. | Źródło: TwitterGranatnik RPG-76 Komar powstał w ramach zapoczątkowanego w 1971 roku w Wojskowym Instytucie Technicznym Uzbrojenia programu o kryptonimie "Argon". Badania zakończono w 1976 roku, a ich owocem była właśnie omawiana tu broń. Po prototypowej serii stworzonej w 1980 roku przyszedł czas na masową produkcję, która trwała od 1983 do 1995 roku. W tym czasie wyprodukowano około 100 tysięcy Komarów.RPG-76 Komar. | Źródło: wp.mil.pl via WikipediaRPG-76 Komar to granatnik przeciwpancerny, którego wyrzutnia waży zaledwie. Gładkoprzewodowa cienkościenna rura kalibru 40 mm jest zasobnikiem transportowym pocisku rakietowego o kalibrzez zapalnikiem dennym DCR. Do wyrzutni przytwierdzone są celownik z trzema szczerbinami, umożliwiającymi celowanie z dystansu 50, 150 i 250 metrów, a także pas transportowy, mechanizm spustowo odpalający i składana kolba. Po załadowaniu masa komara rośnie toPocisk o masie 1,78 kg wykorzystuje głowicę kumulacyjną kalibru 68 mm z silnikiem rakietowym, stabilizatorem i bezwładnościowym zapalnikiem o działaniu natychmiastowym. Przebijalność pancerza wynosi nawet ok. 300 mm. Komar nadaje się do niszczenia celów w zasięgu 150 metrów w przypadku celów ruchomych oraz 200 metrów w przypadku celów nieruchomych.RPG-76 Komar. | Źródło: AllegroJeśli wierzyć doniesieniom, granatniki Komar z racji powodów z zapalnikami, których nie dało się wymienić, miały zostać przekazane do utylizacji. Wygląda na to, że pula nawet ok. 25 tysięcy granatników zamiast do utylizacji mogła trafić na Ukrainę. Sugeruje to zdjęcie wersji szkoleniowej Komara oraz wpis na Twitterze z podziękowania dla Polaków, zachwalający granatniki.- czytamy.Dodatkowym dowodem na wykorzystanie Komarów przez Ukrainę może być nagranie wojsk rosyjskich z przejętym granatnikiem Komar. Żołnierzom wydawało się najwyraźniej, że napisy na wyrzutni są napisane w języku stworzonym przez Amerykanów, a sprzęt pochodzi ze Stanów Zjednoczonych.Źródło: mat. własny