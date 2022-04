Ukraina zaatakowała Moskwę pociskami Neptun. Flagowy krążownik tonie

Niemały sukces strony ukraińskiej.

Pociski Neptun to ukraińska duma

Ukraina wykorzystała przeciwokrętowe pociski manewrujące do poważnego uszkodzenia krążownika rakietowego Mosskwa, flagowego okręgu Floty Czarnomorskiej. Oddany do użytku w 1983 roku pod nazwą "Chwała" okręt najpewniej zatonie wskutek trafienia łącznie dwoma pociskami, które doprowadziły do detonacji amunicji. Rosyjskie Ministerstwo Obrony potwierdziło ewakuację ponad 500 członków załogi.Neptun R-360 to pocisk przeciwokrętowy rozwijany przez ukraińskie Państwowe Przedsiębiorstwo Kijowskie Biuro Projektowe Łucz. To amunicja dla mobilnego systemu obrony nadbrzeżnej Neptun RK-360MC. Broń typu ziemia woda na wyposażenie Sił Zbrojnych Ukrainy po raz pierwszy trafiła w 2020 roku.