Chińczycy rozpoczęli poszukiwanie Ziemi 2.0

Kosmicznych ambicji ciąg dalszy.

Ziemia 2.0 - czy faktycznie istnieje?





Chińczycy, aby znaleźć się w gronie kosmicznych potęg. Ledwo co Państwo Środka wysłało swoje pierwsze łaziki na powierzchnię Księżyca i Marsa, a już teraz dowiadujemy się, iż Chińczycy mają jeszcze bardziej ambitne plany.Chińska agencja kosmiczna dołącza do wyścigu o znalezienie nadających się do zamieszkania egzoplanet - donosi Nature.Jeszcze w kwietniu tego roku chińscy naukowcy przedstawią szczegółowy zarys pierwszej misji mającej na celu odkrycie potencjalnej Ziemi 2.0.W ramach swojej nowej misji, Chińczycy będą poszukiwali egzoplanet w obrębie Drogi Mlecznej. Finalnym celem ma być znalezienie planety podobnej do Ziemi, która będzie krążyła wokół innej gwiazdy, podobnej do naszego Słońca. Naukowcy uważają, że Ziemia 2.0 może teoretycznie istnieć i co lepsze - posiadać warunki odpowiednie do rozwoju i utrzymania życia.