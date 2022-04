Tak będzie wyglądać wnętrze turystycznego kosmicznego balonu

Kapsuła Spaceship Neptune firmy Space Perspective.

Nie tylko SpaceX, Blue Origin i Virgin Galactic chcą realizować turystyczne loty w kosmos. Taki plan ma również firma Space Perspective, która w lipcu 2020 roku pokazała światu koncepcję swojej kapsuły Spaceship Neptune. Ta ma zabierać docelowo 8 osób w 6-godzinne loty nad powierzchnię Ziemi. Teraz firma ta pokazała, jak prezentować się będzie wnętrze kapsuły.Jak widomo od blisko dwóch lat, kapsuła firmy Space Perspective ma posiadać kształt balonu. Nie bez powodu. Dzięki niemu każdy członek załogi ma mieć swobodny dostęp do oszałamiającego widoku. Dostęp ten ułatwi dodatkowo fakt, że przeważającą część ścian kapsuły mają stanowić wielkie okna.Już w lipcu 2020 roku poinformowano, że wewnątrz kapsuły Spaceship Neptune znajdzie się bar, łazienka oraz dostęp do Internetu. W końcu mamy jednak okazję faktycznie zobaczyć, jak pojazd będzie wyglądał od środka.Grafiki koncepcyjne firmy Space Perspective pokazują, że wnętrze jej „balona” ma stawiać na wygodę. Znajdą się w nim wygodne, rozkładane fotele, a także kanapy, a nawet interaktywne ekrany. Kapsuła ma charakteryzować się również klimatycznym oświetleniem, które pasażerowie będą mogli personalizować.

Space Perspective pozwoli także na podziwianie Ziemi z pokładu Spaceship Neptune, za pośrednictwem teleskopu. Będzie możliwe również zamawianie jedzenia, a nawet drinków. Co istotne, załoganci nie przegapią okazji do podziwiania kosmosu nawet jeśli w trakcie lotu zdecydują udać się do łazienki – i ta będzie bowiem przeszklona.

Teleskop, który pozwoli na podziwianie Ziemi z kosmosu. | Źródło: Space Perspective

Loty, które będą stosunkowo tanie

Niestety, musimy jeszcze sporo poczekać, by przekonać się, czy kapsuła Spaceship Neptune będzie w rzeczywistości wyglądać tak, jak na grafikach koncepcyjnych. Pierwsze komercyjne loty z jej użyciem odbędą się najwcześniej pod koniec 2024 roku.Lot kapsułą Spaceship Neptune ma kosztować każdego pasażera 125 tysięcy dolarów, co w przeliczeniu daje obecnie około 536 tysięcy złotych na osobę. To stosunkowo mało, albowiem turystyczny lot statkiem firmy Virgin ma kosztować pasażera 450 tysięcy dolarów (jakieś 2 miliony złotych). Cena nie jest jednak przypadkowa.Istotną informacją jest fakt, że kapsuła Spaceship Neptune ma odbywać loty na około 30 kilometrów nad poziomem morza. Eksperci sugerują, że właśnie tam leży rzeczywista granica między Ziemią a przestrzenią kosmiczną. Niemniej, formalnie większość państw uznaje, że przestrzeń kosmiczna rozpoczyna się powyżej linii linii Kármána, ok. 100 km nad poziomem morza. Sama NASA przyjmuje zaś za początek kosmosu pułap 80,4 kilometra nad poziomem morza.Firma Space Perspective ma pośród innych firm z branży kosmicznej realizować stosunkowo najniższe turystyczne loty kosmiczne. Podczas gdy jej kapsuły będą wznosić się na wysokość 30 kilometrów, statki Virgin Galactic będą osiągać wysokość około 86 kilometrów, Blue Origin około 100 kilometrów, a SpaceX jeszcze większą – wynoszącą nawet 600 kilometrów.Niższa cena wynikająca z niższego pułapu lotu przyciągnie firmie Space Perspective przynajmniej zainteresowanie większej liczby osób. Podobno już sprzedała ona 600 biletów na planowane turystyczne kosmiczne podróże. Nie pozostaje nam nic innego jak trzymać kciuki za to, że loty te się odbędą.Źródło: Space Perspective , fot. tyt. Space Perspective