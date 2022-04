Akcja serwisowa Buggati Veyron obejmuje jeden samochód i jedną śrubkę

To nie pierwsza taka akcja.



Akcje serwisowe w świecie motoryzacji nie są czymś rzadko spotykanym. Wręcz przeciwnie. Koncerny wzywają użytkowników samochodów na serwis nierzadko na długo po zakończeniu okresu gwarancji. Wykryte fabryczne usterki czasami zagrażają życiu i zdrowiu kierowców, więc nic dziwnego, że producenci aut wolą zapłacić za wizytę klienta w serwisie, niż wypłacać o wiele wyższe odszkodowanie jemu lub jego bliskim. Właśnie ogłoszono jedną z najmniejszych akcji serwisowych w historii. Objęto nią zaledwie... jeden samochód.



Nietuzinkowa akcja serwisowa Bugatti

Chyba każdy ma świadomość tego, że Bugatti sprzedaje znacznie mniej samochodów niż KIA, Volkswagen lub Toyota. Dlatego też wielkiego zaskoczenia nie powinien stanowić fakt, iż na ewentualne akcje serwisowe Bugatti wzywa mniejsze grono właścicieli aut. Luksusowy francuski producent zaprosił do ASO... jedną osobę.



