Tesla skupia się na humanoidalnym robocie, mocno zwiększa zespół projektu

Niedawno Elon Musk stwierdził, że koncern Tesla planuje rozpoczęcie produkcji swojego humanoidalnego robota Optimus (zwanego też Tesla Botem) już 2023 roku. To znacznie szybszy termin, niż moglibyśmy się spodziewać. Tym bardziej, że mimo zapowiedzi o skupieniu się na Tesla Bocie, firma ma znacznie większe zaplecze pracowników zaangażowanych w projekty samochodów elektrycznych, a nie Optimusa. To pierwszy projekt tego typu w ramach Tesli, a nie zaprezentowano jeszcze nawet działającego prototypu. Okazuje się, że Musk właśnie przekuwa deklaracje w czyn i wkrótce znacznie poszerzy liczbę specjalistów opracowujących Tesla Bota, aby móc zdążyć zgodnie z zapowiedziami lub przynajmniej ograniczyć opóźnienie.



Coraz więcej ofert pracy dla projektu humanoidalnego robota Tesla Bot

Według szefa koncernu, rozwój Optimusa będzie w strukturach Tesli ważniejszy niż prace nad częścią pojazdów. Prawdopodobnie najbardziej ambitny projekt firmy Elona Muska kojarzonej z samochodami elektrycznymi, miałby przejść fazę od koncepcji do produkcji już w ciągu około 28 miesięcy. To naprawdę krótki czas jak na tego typu sprzęt.





Poza konkretnymi ofertami pracy, można po prostu wysłać swoją ogólną aplikację na specjalnej podstronie Tesli / Foto: Tesla



W ostatnim czasie można zauważyć prawdziwy wysyp ofert pracy w Tesli, które odnoszą się do Tesla Bota. Koncern poszukuje specjalistów do opracowywania między innymi siłowników, mechaniki, systemu planowania ruchu i nawigacji, systemów uczenia maszynowego, elektroniki czy kontroli. W zasadzie znacznej części, jeśli nie wszystkich gałęzi techniki potrzebnych przy pracach nad tym projektem.



Tesla może podłożyć podwaliny pod stworzenie Silnej Sztucznej Inteligencji

Elon Musk twierdzi, że dzięki Optimusowi, Tesla może odegrać ważną rolę w urzeczywistnieniu AGI (Artificial General Intelligence). To tak zwana Silna Sztuczna Inteligencja (spotyka się też termin Ogólna Sztuczna Inteligencja) mająca podobne właściwości do pojmowania świata przez człowieka. Obecnie stosowane Słabe SI ograniczają się do bardzo wyspecjalizowanych zadań.



W ostatnim czasie można zauważyć prawdziwy wysyp ofert pracy w Tesli, które odnoszą się do Tesla Bota. Koncern poszukuje specjalistów do opracowywania między innymi siłowników, mechaniki, systemu planowania ruchu i nawigacji, systemów uczenia maszynowego, elektroniki czy kontroli. W zasadzie znacznej części, jeśli nie wszystkich gałęzi techniki potrzebnych przy pracach nad tym projektem.Elon Musk twierdzi, że dzięki Optimusowi, Tesla może odegrać ważną rolę w urzeczywistnieniu AGI (Artificial General Intelligence). To tak zwana Silna Sztuczna Inteligencja (spotyka się też termin Ogólna Sztuczna Inteligencja) mająca podobne właściwości do pojmowania świata przez człowieka. Obecnie stosowane Słabe SI ograniczają się do bardzo wyspecjalizowanych zadań.

Humanoidalny robot Tesla Optimus będzie naprawdę zaawansowaną maszyną / Foto: Tesla



Za to AGI, który jeszcze nie istnieje, według definicji miałby mieć wszechstronne informacje i systemy poznawcze, które potrafiłyby samodzielnie analizować i wykonywać zadania jak człowiek. Czyli także takie, które byłyby zupełną nowością dla SI, a nie tylko podobnymi do wcześniej zaprogramowanych. Obecnie brzmi to jak fantastyka naukowa, a nie dość bliski realizacji projekt. Może Musk nie odkrywa jeszcze wszystkich kart. Ale równie dobrze nie musiał mieć na myśli AGI od razu w kontekście pierwszej generacji Tesla Bota.





Wysyp ofert pracy przy projekcie Tesla Optimus.