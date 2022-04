Nissan łączy siły z NASA. Firma pracuje nad rewolucyjnymi bateriami

Wejdą do użytku około 2028 roku.



Najnowszy raport wskazuje na to, iż Nissan rozpoczął współpracę z NASA przy tworzeniu baterii nowej generacji. Cała technologia została oznaczona jako “all solid state” i skupia się na produkcji akumulatorów bez konieczności wykorzystania metali oraz ziem rzadkich. Nissan chce w ten sposób niejako nadrobić stracony czas (firma delikatnie przespała szansę w segmencie aut elektrycznych).



Nowa strategia ma pomóc Nissanowi przyciągnąć klientów i przede wszystkim zrewolucjonizować rynek baterii.





Nissan i NASA będą współpracować przy akumulatorach półprzewodnikowych





fot. Maxim Hopman - Unsplash.com

Jak firma chce tego dokonać?Aby osiągnąć cel w zakresie rozwoju baterii nowej generacji, Nissan otworzy specjalną, pilotażową fabrykę w 2024 roku. Niektóre koncepcje związane z akumulatorami półprzewodnikowymi producenta zostało zaprezentowanych w laboratorium - teraz pora na rozwój komercyjnych rozwiązań. Nissan ma nadzieję, że nowe akumulatory będą w stanie zadebiutować w pojazdach osobowych w okolicach 2028 roku.Warto pamiętać, że nie tylko Nissan skupia się na rozwoju baterii nowej generacji. W kuluarach robi to także Tesla oraz Panasonic i firma Solid Power. Branża motoryzacyjna tylko czeka na to, kto będzie pierwszy, tym samym podbijając rynek.Co ciekawe, do opisywanego pomysłu Nissan zatrudnia konsultantów i naukowców z NASA. Ci mają pomóc firmie stworzyć stabilną konstrukcję baterii, nie wykorzystując przy tym ciekłych elektrolitów oraz drogich metali, takich jak kobalt czy nikiel. Wyeliminowanie dwóch ostatnich materiałów sprawiłoby, iż same baterie stałyby się nie tylko tańsze, ale również mogłyby być tworzone z korzyścią dla środowiska.