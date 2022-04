Elon Musk podał, kiedy Cybertruck trafi do sprzedaży

W samochodzie pojawiła się też pewna nowość.

Kiedy Tesla Cybertruck trafi do sprzedaży?

Tesla Cybertruck to nietuzinkowy samochód elektryczny, którego rynkowy debiut mógł zgrać się czasowo niemal z premierą polskiej gry Cyberpunk 2077. Mógł, ale Tesla wielokrotnie odkładała ten moment w czasie. Podczas gdy wielu osobom wydawało się, że Cybertruck ostatecznie nigdy nie powstanie, Elon Musk na otwarciu nowej fabryki Tesla Gigafactory w Teksasie podał kolejną datę rozpoczęcia jego sprzedaży.Tesla ma w końcu zacząć sprzedawać samochody Cybertruck w przyszłym roku. Wiąże się to bezpośrednio z otwarciem Tesla Gigafactory w okolicach Austin w Stanach Zjednoczonych, bowiem to właśnie tam ruszy ich produkcja. W trakcie swojej prezentacji Musk stał obok produkcyjnej wersji Cybertrucka, który nadal wygląda tak samo... ekstremalnie jak wszystkiego jego poprzednie wersje. Teraz jednak jego drzwi nie miały już klamek. Tesla Cybertruck ma być świadomy obecności swojego właściciela w pobliżu i samoczynnie otworzy drzwi w odpowiednim momencie.Cybertruck to pojazd dla sześciu osób, który wykorzystuje twardą, walcowaną na zimno stal nierdzewną 30X, a także szkło pancerne. Konstrukcja jest w stanie osiągnąć prędkość 100 kilometrów na godzinę w niecałe trzy sekundy, oczywiście w odpowiedniej konfiguracji.