Właśnie odbył się pierwszy w pełni prywatny lot na Międzynarodową Stację Kosmiczną

Rezultat współpracy SpaceX i Axiom Space.

Załoga misji Axiom Mission 1. | Źródło: SpaceX

Udany start

Pierwsza w pełni prywatna misja i nie ostatnia

Start rakiety Falcon 9 odbył się wczoraj o godzinie 17:17 czasu polskiego. Przebiegł on bez ważniejszych problemów. 2 minuty i 35 sekund po starcie wyłączył się silnik pierwszego stopnia rakiety, a drugi stopień oddzielił się od pierwszego cztery sekundy później. W 12 minucie lotu doszło z kolei do oddzielenia się drugiego stopnia rakiety od kapsuły Crew Dragon. W międzyczasie pierwszy stopień dokonał pomyślnego lądowania na barce na Oceanie Atlantyckim.Póki co kapsuła Crew Dragon przeprowadza serię manewrów orbitalnych zaplanowanych z myślą o spotkaniu z ISS. Dokowanie w stacji kosmicznej zostało zaplanowane na 9 kwietnia, czyli na dzisiaj, na godzinę 13:45 czasu polskiego. Po dokowaniu pasażerów statku powita na stacji obecna załoga ISS – załoga Ekspedycji 67, składająca się z astronautów NASA Thomasa Marshburna, Raja Chari’ego i Kayli Barron, astronauty ESA Matthiasa Maurera oraz kosmonautów Roskosmosu Olega Artemiewa, Sergieja Korsokowa i Denisa Matwiejewa.Członkowie misji Axiom Mission 1 spędzą na pokładzie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej ponad tydzień, prowadząc badania naukowe i działalność komercyjną. Potem wrócą na Ziemię i wylądują u wybrzeża Florydy.W przyszłości, być może jeszcze w tym roku, Międzynarodową Stację Kosmiczną odwiedzi kolejna prywatna załoga Axiom Space, ramach misji Ax-2, również zrealizowanej we współpracy ze SpaceX. Jeszcze później, w 2024 roku, częścią stacji ma stać się moduł firmy Axiom Space. Gdy ISS zostanie zlikwidowana, moduł ten zostanie odłączony i stanie się podstawą prywatnej stacji orbitalnej.Wygląda na to, że w nadchodzącym czasie obecność prywatnych przedsiębiorstw w kosmosie będzie tylko się poszerzać. Cóż, kosmiczne ambicje ma w tej chwili wielu przedsiębiorców, nie tylko Elon Musk, ale też Jeff Bezos, Richard Branson i inni.Źródło: NASA , fot. tyt. NASA