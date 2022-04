Poznajcie Smart #1 - nowego "elektryka", z którego już ciężko żartować

Wygląda naprawdę dobrze!



Smart wchodzi (a może raczej wjeżdża?) na rynek w zupełnie nowej odsłonie. Firma nie chce już tworzyć tylko i wyłącznie małych, kompaktowych samochodów - ma ambicję na coś więcej. Poznaliśmy model, który może stać się naprawdę popularny wśród kierowców.



Co potrafi Smart #1 i jak dokładnie wygląda? Zobaczcie sami.



Smart #1 - próba wpasowania się w rynek aut elektrycznych



Smart kojarzy się z małym autem podobnym do pudełka zapałek, prawda? Nigdy więcej. Firma tworząc model #1 chciała postawić na zupełnie inne rozwiązania. Wspomniany samochód elektryczny posiada długość na poziomie 4,27m, szerokość 1,82m i wysokość na poziomie 1,64m. Bagaznik nowego Smarta pomieści do 411l bagażu. Jasne, to wciąż nie jest przesadnie duże auto, ale na pewno po części zrywa ze swoim poprzednikiem.





Od razu widać, że cała konstrukcja jest inspirowana tym, co w Chinach oferuje firma Geely (to właśnie do niej należy marka Smart od prawie 3 lat). Smarta #1 można z powodzeniem postawić koło takich samochodów, jak Ford Puma czy Nissan Juke.