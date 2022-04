Ten samolot przetrwa wojnę nuklearną. Rozwija go wojsko USA

Lockheed Martin zaprezentował koncepcję.

Podczas wystawy Sea-Air-Space Exposition, firma Lockheed Martin zaprezentowała kolejną generację tak zwanego “samolotu dnia zagłady” rozwijanego na zamówienie wojska Stanów Zjednoczonych. Konstrukcja EC-130J ma być w stanie przetrwać atak nuklearny jednocześnie cały czas pozwalając na komunikację i zarządzenia z powietrza.Co jeszcze będzie potrafił model EC-130J TACAMO?Stany Zjednoczone od dawna posiadają w swojej flocie maszyny, które służą jako centra dowodzenia i są przeznaczone do wykonywania misji nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach. Rozwijany przez Lockheeda model EC-130J TACAMO wchodzi poziom wyżej i zaoferuje przetrwanie w przypadku ataku nuklearnego. Obecnie do takich celów, wojsko USA korzysta z samolotu Boeing E-4B.

Nowa wersja EC-130J będzie napędzana czterema silnikami turbośmigłowymi Rolls-Royce AE i będzie w stanie wznieść się na wysokość około 2100 stóp w ciągu jednej minuty. Pełna wysokość operacyjna ma zostać osiągnięta w czasie krótszym niż 15 minut - to imponujący czas.Oprócz tego, nowa konstrukcja od Lockheed Martin zostanie wyposażona w nowe narzędzia do komunikacji, w tym sprzęt do połączeń satelitarnych. Na potrzeby przyszłych misji, EC-130J TACAMO wykorzysta sprzęt VLF zaprojektowany przez markę Raytheon Technologies. Amerykanie mają zadbać również o nową generację zabezpieczeń, a także zmiany projektowe, które pozwolą wspomnianemu modelowi na wykonywanie gwałtownych zakrętów na małych wysokościach.Pierwsze testy prototypów EC-130J TACAMO mają rozpocząć się już w 2026 roku. Można się spodziewać, że sam samolot wejdzie do służby przed 2030 rokiem. Amerykanie nie pochwalili się, ile modeli mają zamiar wyprodukować oraz utrzymywać w pełnej gotowości operacyjnej.Więcej szczegółów na temat nowego “samolotu dnia zagłady” poznamy zapewne dopiero z czasem. Widać jednak, że USA nie chce czekać na dalsze napięcia w sferze geopolitycznej i ma zamiar chronić swoje interesy w możliwie skuteczny sposób.Źródło: TheDrive / fot. Lockheed Martin