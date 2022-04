W Polsce zniszczono maszt telefonii komórkowej. Sprawca zbiednieje o pół miliona złotych

Komu przeszkadzał?

Zniszczono masz telefonii komórkowej

"Mam nadzieję, że złapią sprawcę, a ten zbiednieje o pół miliona złotych. Kosztów ewentualnych problemów ludzi w okolicy ze zdalną nauką i pracą czy wezwaniem pomocy nawet nie liczę... Za głupotę i podatność na foliarstwo trzeba płacić."

‼️Przypomnijmy, że zgodnie z art. 254a kodeksu karnego za uszkodzenie elementów wchodzących w skład sieci #teleko grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 https://t.co/ewWOF0915o https://t.co/VhFGrqHx00 — Instytut Łączności (@IL_PIB) April 7, 2022

Moda na straszenie 5G w Polsce minęła mniej więcej w tym momencie, w którym ruscy trolle i osoby sceptycznie podchodzące do dorobku świata nauki, przerzuciły się na negowanie istnienia COVID-19, a później na podsycanie antyukraińskich nastrojów. Nie znaczy to niestety, że infrastruktura operatorska w Polsce jest w pełni bezpieczna. Pokazuje to przypadek z okolic Gołubia i Sikorzyny, który nagłaśnia kartuska policja.Nieznani sprawcy poluzowali śruby mocujące wieżę telefonii komórkowej, położoną pomiędzy Gołubiem a Sikorzynem w gminie Stężyca. Stojący z dala od zabudowań maszt zniszczono prawdopodobnie 1 kwietnia, kiedy to policja otrzymała zawiadomienie o zdarzeniu.Aldona Domaszk, rzecznik prasowy kartuskiej policji, poinformowała, że ktoś celowo poluzował śruby mocujące wysoki na 60 metrów maszt. Wieża przewróciła się, a cenny sprzęt został zniszczony. Straty określono na ok. 440 tysięcy złotych. Jak sugeruje Telepolis.pl, w tym miejscu znajdował się maszt sieci Play oraz wspólna instalacja Orange i T-Mobile.Sprawcy za przestępstwo grozi nawet 8 lat pozbawienia wolności z art. 254a KK, mówiącym o zamachu na urządzenie infrastruktury telekomunikacyjnej. Ponadto, przestępca zostanie obciążony kosztami naprawy urządzeń operatorskich.W słowach nie przebierał Witold Tomaszewski, rzecznik Urzędu Komunikacji Elektronicznej i ekspert 5G.- napisał w swoim tweecie.Podobne ataki rejestrowano już wcześniej w Polsce oraz w całej w Europie. Jak wspomnieliśmy na wstępie, ataki te skończyły się wtedy, gdy rosyjska dezinformacja w Europie skupiła się na pandemii COVID, a później wojnie w Ukrainie.Źródło: Express Kaszubski , Telepolis.pl