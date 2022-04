Ile musi kosztować samochód elektryczny żeby uznać go za "tani"?

Bo niestety będzie tylko drożej.

W ciągu ostatnich 10 lat samochody elektryczne przeszły naprawdę sporą rewolucję - duża w tym zasługa Tesli, która zaczęła nam się kojarzyć z tańszymi i bardziej przystępnymi pojazdami.Za tymi trendami poszli również inni producenci, a efekty na świecie widać jak na dłoni.samochodów elektrycznych. Patrząc jednak na to, w którą stronę zmierza branża, może okazać się, że będzie tylko drożej.

Problemem jest popyt i technologia





fot. Unsplash.com

Ile to “tanio” za samochód elektryczny?





Tak przynajmniej w jednej ze swoich wypowiedzi stwierdził szef działu produktu Mercedesa.Mercedes twierdzi, że minie sporo czasu zanim auta elektryczne potanieją Największą przeszkodą w obniżaniu cen w przypadku aut elektrycznych mają być akumulatory oraz generalny rozwój technologii baterii. Osiągnięcie parytetu cenowego ma być niemożliwe - przynajmniej według Mercedesa. Firma również cały czas czeka na przełom w zakresie rozwoju akumulatorów o większej gęstości. Nad podobnymi technologiami pracuje Tesla - Elon Musk zapowiadał, że auta jego firmy będą mogły jeździć dalej niż dotychczas na jednym ładowaniu.Problemem pozostają również surowce, których zapasy zaczynają się kurczyć. Tworzenie akumulatorów wymaga konkretnych pierwiastków, których ilość na Ziemi nie jest nieskończona. Popyt na baterie litowe znacznie przewyższa obecne możliwości kopalni ziem rzadkich. Da się to zmienić, ale uruchomienie kopalni od podstaw jest skomplikowane i bardzo kosztowne. Analitycy nie spodziewają się jednak, że zapas litu skończy się w tej dekadzie.Ile Twoim zdaniem to “tanio” jak na samochód elektryczny? Obecnie najpopularniejszym wyborem wydaje się być Nissan Leaf, który podbija nie tylko USA ale również Europę. W ostatnich tygodnia Tesla znacząco podniosła ceny - tłumacząc to wszystko inflacją oraz problemami z łańcuchem dostaw.