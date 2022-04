Ukraina otrzyma drony kamikadze Switchblade. Oto, co o nich wiemy

Rosjanie mogą zacząć się bać.

Drony samobójcy w służbie Ukrainy

Dwie wersje o różnych zastosowaniach

Agresja wojsk rosyjskich w Ukrainie trwa już 41. dzień. Wschodni sąsiad Polski broni się od 24 lutego, wyrządzając coraz większe straty armii Rosji. Duża w tym zasługa nowoczesnego uzbrojenia, które Ukraina regularnie otrzymuje m.in. od krajów Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i Stanów zjednoczonych. Na wyposażeniu armii ukraińskiej znalazły się między innymi amerykańskie "drony". Co o nich wiemy?Stany Zjednoczone dołączyły 100 "dronów" AeroVironment Switchblade do swojego pakietu uzbrojenia przekazywanego na Ukrainę. Mowa o modelach Switchblade 300 oraz znacznie potężniejszych wariantach Switchblade 600, których efektywność przeciwko celom opancerzonym można porównać do pocisków z ręcznych wyrzutni Javelin. Switchblade nie bez powodu nazywane są dronami-samobójcami.Switchblade produkowane przez firmę AeroVironment to tak naprawdę, wykorzystywana od 2011 roku przede wszystkim przez armię Stanów Zjednoczonych. Siły USA kategoryzują ją właśnie jako amunicję, a nie drona (czy raczej: bezzałogowy statek powietrzny). Nazwa Switchblade pochodzi od sposobu, w jaki sprężynowe skrzydła są składane wewnątrz tuby i rozkładane, gdy pociski wzbijają się w powietrze.Switchblade w lżejszej wersji jest wystarczająco mały, aby zmieścić się w plecaku. W przypadku Switchblade 300 zestaw jest długi na 610 mm i waży zaledwie 2,7 kg (wyrzutnia + pocisk). Po rozłożeniu pocisk wystrzeliwuje się ze specjalnej tuby, po czym leci on do obszaru docelowego i uderza w cel, detonując głowicę.Switchblade 300 stosuje się głównie do eliminowania lekko opancerzonych lub nieopancerzonych celów, na przykład wysokich rangą oficerów. Głowica ma ładunek wybuchowy, odpowiadający granatowi kalibru 40 mm. Operator może sterować lotem w zasięgu do 10 kilometrów. Zasilany elektrycznym silnikiem Switchblade 300 porusza się z prędkością do ok. 157 km/h.