Rosja grozi: wstrzymamy współpracę na ISS. Bo sankcje Zachodu są “nielegalne”

Po raz kolejny to samo.

fot. NASA - Unsplash

30 marca 2022 na Ziemię wrócił bezpiecznie astronauta NASA, Mark Vande Hei - wykorzystując rosyjski statek kosmiczny. Lądowanie odbyło się bez przeszkód pomimo trwających napięć pomiędzy USA a Rosją. Da się? No oczywiście, że się da.Największym problemem pozostaje zaangażowanie Rosji w utrzymanie pozycji i orientacji Międzynarodowej Stacji Kosmicznej na orbicie Ziemi. NASA polega tylko i wyłącznie na rosyjskich rozwiązaniach w tym zakresie i może nie być gotowa na samodzielną obsługę ISS. Już kilka tygodni temu agencja Roscosmos odgrażała się, żeza utrzymanie Międzynarodowej Stacji Kosmicznej przy życiu.NASA twierdzi, że Rosjao współpracy przy ISS do co najmniej 2030 roku. Ostatnie oświadczenia Dimitrija Rogozina sprawiają, że opisywana sytuacja wydaje się mało prawdopodobna.Oprócz problemów przy współpracy na ISS, Rosja nie będzie produkowała silników rakietowych dla Amerykanów. Plusem pozostaje fakt, iż NASA coraz bardziej zmniejsza swoją zależność od Rosjan na rzecz SpaceX oraz technologii proponowanych przez Elona Muska - w tym kapsuły Crew Dragon, której produkcja została ostatnio zakończona.Czy Rosjanie podejmą agresywne kroki w kosmosie? To na razie ciężko jednoznacznie oszacować.Źródło: Twitter