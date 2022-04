Niebo nad Polską może zostać zamknięte już 8 kwietnia

Decyzja należy do Eurocontrol.

Przestrzeń lotnicza nad Polską może zostać zamknięta

"Każda decyzja w sprawie kasowania połączeń zależy od rozwoju sytuacji"

Jeżeli do 8 kwietnia porozumienie pomiędzy rządem i kontrolerami nie zostanie wypracowane, Eurocontrol może zostać zmuszony do zamknięcia przestrzeni nad Polską.

Kontrolerzy ruchu lotniczego w Polsce mogą doprowadzić do zamknięcia przestrzeni lotniczej nad naszym krajem. Powodem jest wielki protest, organizowany w związku ze zmianami w regulaminie pracy, jakie wprowadził poprzedni prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP), Janusz Janiszewski. Problem rozbija się m.in. o zarobki oraz przede wszystkim, jak twierdzą kontrolerzy, "zaniżane standardy bezpieczeństwa".Serwis TVN24.pl donosi, że tylko w ubiegły czwartek wypowiedzenia z pracy złożyło. Do końca kwietnia ma do nich dołączyć kolejnych 136 kontrolerów, co da łączną sumę aż 180 wypowiedzeń. Ruch lotniczy nad Polską kontrolowało do tej pory łącznie 216 pracowników. To może oznaczać tylko jedno: potencjalnyWedług doniesień, Eurocontrol będący organizacją odpowiadającą za kontrolę ruchu lotniczego na Starym Kontynencie, może zawiesić kursowanie połączeń nad Polską.- podała Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej.Konflikt w PAŻP ma załagodzić nowy prezes w osobie Anity Oleksiak, powołanej na to stanowisko przez ministra infrastruktury, Andrzeja Adamczyka. Minister przekonuje, że złożone wypowiedzenia nie powinny być sygnałem do niepokoju dla Polaków korzystających z usług linii lotniczych.Źródło: TVN24.pl