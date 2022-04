Śmigłowce Mi-24 ostrzelały Biełgorod w Rosji. Co to za maszyny?

Sprzęt starawy, ale skuteczny.

Wojna w Ukrainie trwa. Agresja rosyjska traci na sile, także za sprawą gigantycznych strat , jakie ponosi w starciach z wojskami ukraińskimi. Co jakiś czas przybliżamy Wam sylwetki ciekawych broni i pojazdów wykorzystywanych po obu stronach konfliktu. Na łamach naszego serwisu mogliście już poczytać m.in. o przerażających hipersonicznych pociskach Kindżał , wyrzutniach NLAW dziesiątkujących rosyjskie czołgi, niepozornym systemie obrony przeciwlotniczej Starstreak , czy też najsłynniejszym obecnie towarze eksportowym Turcji: dronach Bayrtaktar TB2 . Dziś parę słów poświęcimy helikopterom Mi-24, odpowiedzialnym rzekomo za rajd w rosyjskim Biełgorodzie.Podczas wojny w Ukrainie możemy zaobserwować nietuzinkowy miks sprzętu ultranowoczesnego oraz mocno już przestarzałego. Z pamiętających czasy ZSRR śmigłowców Mi-24 korzystają zarówno Ukraińcy, jak i Rosjanie. Jak donoszą media rosyjskie, poranny pożar w znajdującym się na terytorium tego kraju Biełgorodzie, położonym ok. 40 kilometrów od granicy z Ukrainą, miał zostać wywołany przez rakiety wystrzelone właśnie z dwóch ukraińskich Mi-24.oznaczany jest przez NATO jako. Stworzony na przełomie lat 60. i 70. XX wieku był wykonywany w wielu różnych wariantach. Jego pierwotnym celem była eskorta maszyn transportowych oraz wspieranie natarcia piechoty. Co ciekawe, w części pasażerskiej śmigłowca można przenosić ośmiu żołnierzy, co jest rzeczą nietypową dla śmigłowców bojowych.

Wciąż nie wiadomo kto przeprowadził atak

"Rajd na położone kilkadziesiąt kilometrów od granicy magazyny paliw mógł być dla ukraińskich pilotów misją samobójczą"

Rosyjski Mi-24. | Źródło: Canva ProW najpopularniejszej chyba wersji Mi-24D śmigłowiec liczy sobie 21,35 m długości, przy czym kadłub ma 17,51 m długości i 1,7 m szerokości. Wysoki na 3,97 metra ma masę startową sięgającą nawet 11,5 tony. Prędkość przelotowa to 270 km/h. Zasięg to 595 km bez dodatkowych zbiorników paliwa oraz 1125 km z dodatkowymi zbiornikami. Maksymalny pułap lotu wynosi nawet 4,9 km.Mi-24 w trakcie lotu. | Źródło: Canva ProNa uzbrojenie Mi-24 składają się 4 przeciwpancerne pociski kierowaneoraz rakiety niekierowane kalibru 57 mm lub 80 mm, zależnie od zastosowanego zasobnika. Na pokładzie jest też działko kalibru 23 mmoraz pozostające w dyspozycji strzelca pokładowego stanowisko z KM JaKB kalibru 12,7 mm, będącym w stanie wystrzelić nawet 5000 pocisków na minutę. Mi-24 może przenosić cztery bomby o masie 50, 100 lub 250 kg. Oczywiście uzbrojenie zależy od zastosowania operacyjnego danej maszyny.Do dziś ze śmigłowców Mi-24 korzysta ponad 50 państw. W oparciu o ten model stworzono m.in. mocno zmodernizowane wersje Mi-35M oraz Mi-24 Super Hind. Najczęściej spotykane warianty śmigłowca to Mi-24A, Mi-24D, Mi-24W, Mi-24P, Mi-24WP, Mi-24 Super Hind MK III oraz Mi-35M.Mi-24P / Mi-35P w hangarze. | Źródło: Canva ProW trakcie radzieckiej interwencji zbrojnej w Afganistanie mudżahedini nazywali Mi-24 "diabelskim rydwanem". Inne jego przydomki to "hokej" (w Polsce, od kształtu belki ogonowej), a także "Garbus" lub "latający czołg".Strona ukraińska nie potwierdziła doniesień Rosji. Niektórzy eksperci sugerują, że mogła to być rosyjska operacja typu "false flag", w ramach której to armia Federacji Rosyjskiej ostrzelała miasto, pragnąc oskarżyć o to Ukrainę.– sugerował w rozmowie z RMF FM gen. Jarosław Stróżyk. Mógł mieć na celu obniżenie morale Rosjan i wysłanie im czytelnego sygnału, co do zdolności bojowych Ukrainy.Źródło: mat. własny